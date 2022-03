I ragazzi della Gea a difesa del secondo posto contro il San Vincenzo

GROSSETO – Battute conclusive per il campionato di serie D di pallacanestro, con la Gea Basketball in piena corsa per sistemarsi nelle prime due file della griglia di partenza dei playoff che portano in serie C2. La società del presidente David Furi, dopo essersi autoretrocessa durante il periodo più difficile del Covid, non nasconde la volontà di provare a tornare ai vertici regionali. A tre gare dalla fine della regular season (compresi i recuperi con Valdicornia e Bellaria Cappuccini Pontedera) i biancorossi allenati da Luca Faragli e Marco Santolamazza occupano la seconda posizione, con due lunghezze di vantaggio su Monsummano e Valdicornia, e gli ultimi impegnativi 120 minuti proveranno a conservare questo posto d’onore, a stretto contatto con la Fides Livorno, che ha invece due punti in più.

Domenica pomeriggio alle 18 Edoardo Furi e compagni disputeranno l’ultima giornata di ritorno sul parquet di San Vincenzo, una formazione di spessore che vuole chiudere nella migliore posizione possibile e che quindi rappresenta un cliente insidioso, superato in via Austria per 80-77.

“Arrivati a questo punto – sottolinea Luca Faragli – ogni partita è difficile. Prima della fase finale abbiamo due trasferte e la fondamentale gara casalinga contro il Valdicornia. Dobbiamo rimanere concentrati nonostante qualche assenza”.

I tecnici grossetani per la trasferta di San Vincenzo dovranno ancora fare a meno di Jacopo Roberti, che si spera di recuperare per i playoff, Nicolas Battaglini e di Mirko Mari che si è procurato una frattura alla mano nei primi secondi di gioco della gara contro la Cestistica Pescia. Rimane in dubbio la presenza di Dario Romboli, mentre rientrerà finalmente in gruppo Giacomo Neri, un ragazzo che si fa sentire sotto canestro. La Gea in settimana ha lavorato tanto sulla tenuta difensiva e sul tiro, due elementi fondamentali per affrontare con chance di successo la gara di domenica pomeriggio.

I convocati: Bambini, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Neri, Scurti, (Romboli), Mazzei, Baccheschi, Piccoli.