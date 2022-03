Hornets ed episodi, Atlante Grosseto sconfitto nella finale di Coppa Italia

GROSSETO – Termina alla finalissima contro l’Hornets la bella avventura di Coppa Italia dell’Atlante Grosseto, per un ko per 6-3 in terra romana non facile da digerire. Vantaggio flash dei locali con Gattarelli, che gonfia la rete al 2′; i maremmani rispondono attaccando ma un fallo evidente di Rocchi su un loro giocatore non viene sanzionato col rigore. Fronte opposto e raddoppio dell’Hornets con Bernal, al 7′, cui segue il 3-0 di Cittadini. Da parte dei biancorossi, palo di Falaschi ma soprattutto due belle parate di Apollonio.

Nella ripresa stesso andazzo con il 4-0 di Stoccarda al 5′, subito smorzato dal 4-1 di Nil al 6′, segue il botta e risposta fra Rocchi e Morad, su rigore, finché Gattarelli insacca la rete del 6-2. Al 19′ arriva il definitivo 6-3 di Falaschi, a ridurre il passivo per i suoi.

“Penalizzati da un episodio clamoroso sull’1 a 0 per gli Hornets – ha alzato la voce il tecnico dell’Atlante Alessandro Izzo – siamo passati dal possibile rigore dell’1-1 con conseguente espulsione del giocatore dei locali (chiara occasione da goal, stava spingendo la palla a porta vuota) al goal del 2-0 con espulsione del nostro portiere. È un errore clamoroso, anzi sono più in uno, ovvero rigore non dato, espulsione non data, espulsione del nostro portiere e 2-0. Dopodiche abbiamo provato a reagire. Nel primo tempo l’Hornets ha meritato di essere il vantaggio, ha fatto meglio di noi, è indubbio, Apollonio è stato decisivo più volte sulle conclusione di Morad, Nil e Mateo mentre nel finale abbiamo fatto di tutto per rientrare. Abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo, preso un palo con Falaschi. Ringrazio l’Hornets per l’ospitalità e faccio loro i complimenti per la vittoria perché nell’arco dei 40 minuti è meritata. Resta da capire quanto un episodio che racchiude più errori in uno, ammesso da tutti a fine gara, ha danneggiato la partita. Nonostante una gara ricca di polemiche, solo abbracci alla fine, certo per loro era più facile ma li ho visti sinceri”.

La formazione dell’Atlante Grosseto: Joao, Cipollini, Dal Canto, Baluardi, Nil, Ganneschi, Falaschi, Mateo, morad, Pasquini, Lessi, Tamberi. All. Izzo.

La formazione dello Sporting Hornets: Apollonio, Troiano, Gattarelli, Medici, Pocheschi, Stoccarda, Ramazio, Cittadini, Armellini, Bernal, Rocchi, Ruggeri. All. Medici.