Cicloturismo, pump track in paese: al via i lavori. Il Comune investe 230mila euro

MONTEROTONDO MARITTIMO – Un nuovo importante intervento per lo sport, per gli appassionati della bici e per il cicloturismo: il Comune di Monterotondo Marittimo, con un investimento di 230mila euro, sta realizzando un pump track e un bike point accanto al Palazzetto dello Sport. I lavori sono iniziati la settimana scorsa.

Il pump track è un percorso ad anello, lungo circa 150 metri, composto da tratti con curve di tipo parabolico raccordate a tratti rettilinei con dossi in sequenza di varia altezza, ideale per divertirsi con la bici in sicurezza.

L’utilizzo del pump track permette al biker di affinare le proprie capacità di controllo del mezzo, sfruttando la spinta sulle gobbe e sulle curve per spostarsi in avanti senza la necessità di pedalare. È un tipo di percorso adatto sia ai neofiti, che così migliorano il loro approccio con la mountain-bike, sia ai più esperti, che spesso lo utilizzano come percorso di allenamento.

Il Comune si è avvalso di un team di specialisti per realizzare il progetto che prevede anche la costruzione di un edificio adibito a bike point in grado di erogare servizi ai biker, che si sviluppa su un unico piano fuori terra e presenta una struttura portante in pannelli di legno. La copertura sarà realizzata con una doppia struttura di travi in legno lamellare. Il nuovo fabbricato avrà una dimensione di 10 metri per 8 circa. Il pump track è un punto d’incontro, un luogo aggregativo per la pratica della mountain bike, un parco giochi sportivo dove si può praticare, guardare e imparare, oltre ad essere uno strumento importante per la tecnica e per l’allenamento a fini sportivi e agonistici.

“Con questo progetto proseguiamo nel solco del nostro impegno portato avanti in questi anni per garantire ai cittadini spazi e strutture per lo sport sia al chiuso che all’aperto – afferma il sindaco Giacomo Termine – in modo da promuovere uno stile di vita sano e attivo. Inoltre aggiungiamo un importante tassello al progetto complessivo di valorizzazione di quest’area in chiave sostenibile e sportiva e soprattutto diamo un nuovo forte impulso al cicloturismo. Diversi progetti del Comune vanno in questa direzione: oltre al pump track e alla georeferenziazione dei percorsi per il trekking e la bici, lo scorso anno abbiamo installato le brick bike box, con servizio di ricarica e noleggio di bici elettriche. Un altro progetto prevede la realizzazione di nuovi sentieri ed anelli con due sbocchi di collegamento al mare, in modo da intercettare anche il turismo balneare ed è in fase di realizzazione anche il progetto dall’Unione dei Comuni per creare la ciclovia delle tre M, permettendo il collegamento bidirezionale tra i capoluoghi dei tre Comuni di Monterotondo Marittimo, Massa Marittima e Montieri, con percorsi più accessibili a tutti, anche ai ciclisti che sono alle prime armi”.

“Poiché pump track sorgerà in un’area che storicamente viene usata dai nostri ragazzi per giocare – prosegue il sindaco – l’amministrazione sta valutando un’area alternativa da destinare per la stessa finalità. In questa fase provvisoria i ragazzi potranno entrare nel campo di calcio adiacente agli impianti sportivi del Pian di Giunta”.