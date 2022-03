Unicoop Tirreno, il Comitato soci si rinnova: in 520mila chiamati al voto

GROSSETO – Dal 21 al 23 marzo i soci di Unicoop Tirreno sono chiamati al voto, per dare il via al percorso elettorale per il rinnovo dei Comitati soci che si concluderà a novembre.

I 520mila soci di Unicoop Tirreno, iscritti da almeno tre mesi, potranno votare in tutti i 96 punti vendita della Cooperativa, presenti in Toscana, Umbria e Lazio (orario 8.30-12.30 – 16.00-19.00).

Il Comitato Soci è un gruppo di soci volontari, eletti dalla base sociale che, insieme alla Cooperativa, ad associazioni e istituzioni del territorio, contribuiscono a realizzare nella comunità di riferimento progetti di solidarietà, tutela dell’ambiente, diffusione della cultura, dell’etica, della legalità e del consumo sostenibile. I soci di Unicoop Tirreno sono suddivisi a livello territoriale in 22 Sezioni soci, ognuna delle quali è composta da uno o più Comitati Soci, che durano in carica 3 anni. L’insieme dei Comitati Soci forma il Comitato Direttivo della Sezione soci.

Tre i punti all’ordine del giorno sottoposti alla votazione dei soci:

Nomina della Commissione elettorale per il rinnovo dei Comitati Direttivi, che si occuperà di coordinare l’intero percorso elettorale, favorendo la partecipazione dei soci e verificando le candidature;

adempimenti relativi al rinnovo dei Comitati Direttivi, che riguardano il numero complessivo dei componenti il Comitato Direttivo, la sua durata, la data, il luogo e l’orario di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati. Le date proposte sono il 17, 18 e 19 novembre 2022, in tutti i punti vendita Unicoop Tirreno, durante l’orario di apertura alle vendite;

nomina della Commissione Valori e Regole, organo di controllo interno della Cooperativa, nominato in occasione del rinnovo dei Comitati Direttivi, incaricata di favorire l’espressione democratica all’interno delle Sezioni soci, verificare la coerenza dei comportamenti con la Carta dei Valori e il Regolamento Sezioni soci e il regolare andamento delle elezioni.

Tutte le info su unicooptirreno.it/assemblee2022

Unicoop Tirreno, fondata nel 1945 a Piombino (LI), è presente oggi con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria: è una delle sette grandi cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop, con circa 520mila soci e 3.500 dipendenti. Il suo fatturato nel 2020 è stato di 875,3 milioni di euro.