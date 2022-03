Un libro per te in 90 secondi: i volumi in omaggio raccontati dai volti noti di Grosseto

GROSSETO – Saranno i rappresentanti di istituzioni, associazioni, mondo dello sport, del commercio e delle attività produttive, della sanità, della scuola, dell’istruzione e della cultura grossetana a presentare, tramite brevi video di 90 secondi, un libro che per loro è stato emozionante, divertente, simpatico o addirittura particolarmente deludente. I video saranno pubblicati ogni venerdì sulla pagina Facebook del progetto “Un libro per te”, anche con l’obiettivo di invitare la cittadinanza a prendere gratuitamente i volumi dagli scaffali del progetto.

“Un libro per te” nasce grazie al contributo della biblioteca Chelliana e da donazioni di privati ed è pensato per distribuire libri in omaggio a chi li desidera. Il progetto “trova casa” nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Uscita di Sicurezza: in particolare all’Abbriccico di via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, dove è ospitata una grandissima biblioteca.

Si parte con il contributo di Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, che passerà il testimone già il prossimo venerdì a uno degli altri protagonisti di questa iniziativa. Tra coloro che si sono prestati a registrare il video ci sono anche Andrea Ciolli capitano dell’Us Grosseto 1912, Nicola Draoli presidente dell’Ordine degli infermieri di Grosseto, l’insegnante David La Mantia, Simone Ferretti presidente Arci Grosseto e lo scrittore Alessandro Angeli. Solo alcuni dei nomi di una lunga scaletta, che si svilupperà ancora nelle prossime settimane, per sostenere la lettura e la diffusione dei libri, dando così una seconda chance a volumi usati ma sempre in ottime condizioni.

I video sono girati all’interno dell’Abbriccico, dove è possibile ogni giorno visitare gli scaffali del progetto e prendere gratuitamente i libri. L’Abbriccico è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9. 30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19; per info è possibile visitare la pagina Facebook “Un libro per te”.