Speciale Ucraina: le voci dei profughi e dei volontari. Un podcast esclusivo de IlGiunco.net. ASCOLTA

GROSSETO - Oggi IlGiunco.net lancia una nuova serie di podcast. Si chiama “Impronte Digitali” e si occupa di approfondimenti su temi di attualità e cronaca.

Abbiamo voluto dedicare la prima puntata all’emergenza Ucraina.

Per questo primo episodio Jule Busch ci porta al centro raccolta per l’Ucraina di Follonica, gestito dall’associazione “Ucraini in Maremma”.

Ascolterete le voci dei volontari che da due settimane raccolgono donazioni di ogni tipo: dai farmaci ai vestiti, dai prodotti per l’infanzia ai generi per gli animali domestici e scopriremo anche come funziona la catena dei trasporti umanitari da e per l’Ucraina.

Il centro di Follonica, allestito nell’area ex-Ilva e messo a disposizione dal Comune, è un punto di riferimento per tutta la zona nord della provincia di Grosseto. Da qui non solo partono camion interi per portare aiuti in Ucraina, ma è diventato anche il punto di prima accoglienza per le donne ucraine in fuga dalla guerra.

Sentiremo le loro testimonianze, di come la guerra ha invaso la loro vita e ascolteremo come hanno affrontato la loro lunga fuga verso l’Italia con il cuore pieno di angoscia.

Per raccontavi questi fatti abbiamo scelto, appunto, il podcast.

Ma come sempre, sarete voi, i lettori de IlGiunco.net, a giudicare questo nostro nuovo modo di raccontarvi la Maremma, i suoi abitanti e le storie che accadono in questa terra.

Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme digitali.

