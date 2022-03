Spadi: «Dalla Regione un milione di euro per i piccoli comuni»

GROSSETO – “Lo stanziamento di un milione di euro a favore dei comuni più disagiati è un ottimo segnale che permetterà loro di essere più concorrenziali nei confronti delle risorse del Pnrr”. Donatella Spadi, consigliere regionale Pd e vicepresidente della commissione Aree interne, commenta la delibera approvata dalla Giunta regionale, su richiesta della Commissione, che permette lo stanziamento di un fondo straordinario pari a un milione di euro. Risorse che andranno a favore di tutti i comuni al di sotto dei 20mila abitanti e che rientrano nella graduatoria del ‘disagio’, consentendo loro di poter attuare progetti per l’accesso ai fondi stanziati dal Pnrr.

“Sono soddisfatta – commenta Spadi – perché il fondo straordinario permetterà a tutti i comuni delle aree interne, compresi nella graduatoria del ‘disagio’, di poter eseguire opere di valorizzazione e progetti tecnici in grado di intercettare i fondi derivanti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Questo risultato è frutto del lavoro della commissione Aree interne che, per il 2022, si è impegnata affinché tutti i territori avessero la possibilità di essere tutelati finanziariamente. Queste risorse, si vanno ad aggiungere alle misure straordinarie già messe in campo dalla Regione a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti. Parliamo di una somma pari a 2,7 milioni di euro. L’emergenza sanitaria ha messo in crisi in modo particolare alcuni territori della Toscana, tanto da aumentare la richiesta di questi fondi da 2-3 comuni negli anni precedenti a 14 nel 2021, esaurendo tutta la somma stanziata. Con queste risorse, ci impegniamo a tutelare e valorizzare tutti i territori della Toscana”.

Entro il 6 maggio il termine per inviare le domande. “Per avere accesso alle risorse stanziate dalla Regione – conclude il consigliere regionale – basterà inviare una e-mail attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it entro e non oltre il 6 maggio. Per il secondo anno consecutivo la commissione Aree interne mette in campo risorse concrete per aiutare tutti i territori della Toscana. L’obiettivo della Regione è sempre stato quello di rendere la Toscana una terra unica anche nella sussidiarietà, cercando di abbattere il divario tra le grandi città e i piccoli territori”.