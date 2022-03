Multistars e Città di Grosseto, in Maremma due grandi meeting di atletica

GROSSETO – Due meeting di atletica leggera, tra fine aprile e metà giugno, animeranno Grosseto. Lo stadio Zecchini si prepara ad ospitare il 30 aprile e il 1 maggio la XXXV edizione del Meeting Multistars, rassegna di prove multiple (Decathlon ed Eptathlon) valida per il World Athletics Combined Events Tour 2022. Successivamente, il 16 giugno, spazio al XVI Meeting Città di Grosseto, che vedrà la partecipazione di tanti talenti italiani giovanissimi e già affermati.

Alla presentazione dei due eventi a palazzo Strozzi a Firenze, con il presidente Eugenio Giani, l’ex presidente Fidal Alfio Giomi e la campionessa del mondo di Eptathlon, l’ucraina Hanna Kasyanova.

“Lo sport è da sempre un mezzo potentissimo per veicolare messaggi – ha detto Giani – E mai come in questo particolare momento storico, la presenza di un’atleta straordinaria come Hanna Kasyanova, ucraina, deve servire anche a questo. Sport come mezzo di inclusione e partecipazione, ma anche per avvicinare popoli e abbattere muri. Gli eventi programmati a Grosseto tra qualche settimana spero possano svolgersi in tempo di pace, mettendoci alle spalle questo brutto ricordo. La città maremmana ha una grande tradizione per quanto riguarda l’organizzazione di grandi eventi. Un’occasione per vedere all’opera atleti già affermati e tante promesse, ed anche per assistere alla prestazione nei 100 metri T63 del podio paralimpico di Tokyo 2020 al completo, con la grossetana Ambra Sabatini e le sue compagne di nazionale Monica Contrafatto e Martina Caironi”.