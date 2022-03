Gli Under 15 e 17 del Grifone contro Montevarchi, trasferta ligure per gli Under 16

ROSELLE – Sesta di ritorno per gli Under 15 e gli Under 17 del Grosseto, che domenica ospiteranno al Centro sportivo i coetanei dell’Aquila Montevarchi rispettivamente alle 11 e alle 15. Queste le terne arbitrali: Rocchiccioli, Rossetti e Grieco di Piombino e Tagliafierro, Martinelli e Virzi Tarditti di Siena.

Dopo lo stop di campionato, gli Under 16 si preparano alla settima di ritorno contro la Virtus Entella all’Angelo Daneri di Chiavari, sempre domenica con fischio d’inizio alle 15,30. Arbitrerà Morbelli di Albenga assieme a Pollero e Bottero di Savona.

Il programma:

Under 17: Us Grosseto-Aquila Montevarchi (6a di ritorno) domenica ore 15

Under 16: Virtus Entella-Us Grosseto (7a di ritorno) domenica ore 15,30

Under 15: Us Grosseto-Aquila Montevarchi (6a di ritorno) domenica ore 11