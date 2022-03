Casa sottosopra: i ladri trasformano l’appartamento in un caos

ROCCALBEGNA – Ieri pomeriggio, appena rientrata nella sua villetta nelle campagne di Roccalbegna, una donna ha trovato la porta della sua casa socchiusa, e accanto una zappa.

“Avevo già capito cosa fosse successo – racconta -. Appena varcata la soglia, l’orribile sorpresa: qualcuno era entrato nella mia casa, mettendo tutto a soqquadro”.

“Hanno messo tutto sotto sopra – prosegue -: hanno aperto e svuotato armadi e cassetti, ma non hanno preso nulla. Ieri sera, all’arrivo dei Carabinieri, all’appello mancava solo una piccola cassaforte, che tengo sul comodino. All’interno non c’era niente di valore, solo oggetti personali, ai quali tengo particolarmente: passaporti, foto di famiglia, il libretto del matrimonio di mia nonna. Pensando di averli persi per sempre, questo pomeriggio li ho invece ritrovati in giardino. La cassaforte era stata nascosta sotto ad un telo. Il coperchio non c’è più, ma dentro ho ritrovato tutti gli oggetti che ci avevo custodito”.

“Alla fine – continua la proprietaria di casa – non mi hanno fatto nessun danno materiale. Sono entrati da una porta secondaria, che si forza facilmente. Probabilmente volevano spaccarla con la zappa che ho ritrovato vicino alla porta stessa, ma sono riusciti ad aprirla senza utilizzarla. Hanno spostato tutto, ma non hanno rubato niente”.

“Non è il primo furto nella zona. Qui nelle campagne di Roccalbegna è successo più volte negli ultimi tempi. E’ allarmante”, ha concluso.