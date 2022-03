Anche l’Anpi Amiata contro intitolazione idroscalo a Balbo: «Si vuole riabilitare il fascismo»

ORBETELLO – Il consiglio comunale di Orbetello ha approvato, a maggioranza, «una mozione per intitolare l’ex idroscalo a Italo Balbo, gerarca, responsabile della nascita e dello sviluppo del regime fascista. Nella ricorrenza del centenario della “marcia su Roma”» afferma Antonella Coppi, presidente della sezione Anpi Amiata grossetana.

«Italo Balbo, divenuto trasvolatore atlantico solo dopo essere stato nominato sottosegretario di Stato al ministero dell’aeronautica, fu anche segretario del Fascio di Ferrara dal 1921, organizzatore e comandante dello squadrismo agrario finanziato dai proprietari terrieri, e dal 1923 componente del gran consiglio del fascismo nonché comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale».

«La proposta presentata, incurante della legge e della Carta costituzionale, legittimando uomini e azioni del regime fascista, innesca una pericolosa operazione revisionistica della storia». Per il comitato direttivo della sezione Anpi Amiata grossetana «questo è inaccettabile, vedendo, nell’approvazione della mozione, un “chiaro tentativo per aprire la via alla riabilitazione del ventennio fascista e dei suoi protagonisti, provando a trasformare in eroi personaggi come Balbo, comandante di una efferata spedizione punitiva contro operai ed abitanti del quartiere San Lorenzo che avevano provato a respingere i fascisti al tempo della marcia su Roma. Assalto che causò 13 vittime ed oltre 200 feriti tra i cittadini romani».

«Siamo fiduciosi sulla negazione del nulla osta prefettizio, necessario per l’intitolazione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico».