Sport nautici sull’arenile: le associazioni possono fare domanda in Comune per i corridoi di lancio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono stati individuati, per la stagione balneare 2022, i tratti di mare in cui installare i corridoi di lancio-atterraggio negli arenili del Comune di Castiglione della Pescaia.

«Garantiranno – spiega la sindaca Elena Nappi – sia la pratica degli sport, ma anche le attività nautiche nel rispetto della normativa di settore e dei parametri di sicurezza. Associazioni e gruppi sportivi senza scopo di lucro il cui oggetto sociale preveda la pratica degli sport nautici potranno presentare la richieste, seguendo le modalità stabilite nel bando, già presente sia sulla home del sito istituzionale dell’amministrazione comunale (http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it) che all’albo pretorio on line dell’ente entro lunedì 28 marzo».

Nel capoluogo sono state localizzate le aree, una in prossimità dell’arenile portuale, zona di levante, in prossimità della foce del fiume Bruna e l’altra in località le Marze, verso il confine con il Comune di Grosseto. A Punta Ala sono previsti altri due punti, il primo fra il “Bagno Gallia” e il “Bagno del Golf Hotel” e l’altro tra lo stabilimento balneare “Belmare” ed il “Gymnasium”.