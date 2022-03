Spettacolare ritorno del volley giovanile Uisp, vittoria in rimonta per il team Avis

GROSSETO – Sono ripresi i campionati di pallavolo Uisp Under 18 e Under 14 misto. Nella prima partita di campionato Under 18 giocata dopo lo stop per il Covid in campo le due squadre Uisp, Pecorino Toscano e Avis. Sotto di due set, la formazione Avis ha ribaltato il punteggio vincendo 3 a 2 il derby chiudendo l’ultimo set con un parziale di 15-13.

Prossimo appuntamento lunedì 21 marzo Uisp Avis-Nomadelfia Under 18; nell’Under 14 misto domenica 20 Invicta Volley- Gao Orbetello e Virtus Maremma-Asd Massa Marittima, mercoledì 23 il derby Avis-Pecorino Toscano.