Massa Marittima: «Il nostro liceo è riuscito a rinascere con classi a misura di alunno»

MASSA MARITTIMA – Lo scrittore francese Antoine de Saint-Exupery nel IV capitolo del suo romanzo “Il piccolo principe” afferma “I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai: «Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?» Ma vi domandano: «Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? » Allora soltanto credono di conoscerlo.”

“Questa riflessione dimostra come molte volte gli uomini e soprattutto noi “grandi” tendiamo a giudicare tutto in base ai numeri, ma non sempre i numeri sono l’elemento più importante. Coi numeri non si può giudicare una persona, un paese o una comunità come può essere una scuola” affermano dall’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima.

“Il nostro Liceo è riuscito in mezzo a tante difficoltà a rinascere e già dall’anno scolastico 2018/2019 è una certezza e una bella realtà all’interno di quella che è un’istituzione storica del nostro territorio: l’I.S.I.S. Bernardino Lotti di Massa Marittima. Questo grazie all’impegno della nostra dirigente, alla passione dei nostri docenti e all’impegno e alla volontà dei nostri ragazzi che si ritrovano a operare non in classi pollaio ma a misura di alunno, in un ambiente che fornisce continui stimoli”.

“Questo – prosegue la nota – porta a far sì che si riesca a partecipare a tante iniziative e a diversi progetti anche a livello nazionale che integrano e arricchiscono un’offerta formativa già di per sé di eccellenza. Basti pensare che, solo negli ultimi mesi, i nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare come giuria al premio Strega Giovani, a diversi Certamina e Agòn e al progetto Ipazia in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e in occasione della prossima missione Expedition 67 con l’astronauta Italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti per costruire e programmare un assistente vocale 3D da inviare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”.

“Non possiamo che essere orgogliosi dei nostri ragazzi che continuano a mostrare una vivace curiosità e sono sempre pronti e disponibili per iniziative di questo tipo. È vero Massa Marittima non sarà una metropoli, il nostro Istituto non comprenderà migliaia di alunni e il nostro Liceo ha solo cinque classi e una sezione. Ma non fermiamoci ai numeri: guardiamo “le cose essenziali”. Non sempre a grandi numeri corrisponde una grande qualità”.