Kiwanis Club: a Follonica un convegno per sensibilizzare sul mondo dei non vedenti

FOLLONICA – “Mondi differenti, uniti per crescere” è il titolo del convegno che si terrà sabato 19 marzo prossimo alle ore 16,00 nella sala consiliare del Comune di Follonica.

L’evento è organizzato dal Kiwanis Club Follonica, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – sezione territoriale di Grosseto ed il Centro Studi e Ricerche “ Pia de’ Tolomei”.

Dopo l’intervento di Monsignor Carlo Ciattini, vescovo della diocesi di Massa Marittima e Piombino, seguirà una lettura in braille del brano “La luce nell’ombra” da parte di Valentina Murru, socia dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Grosseto.

Quindi Elena Ferroni, psicologa, tratterà il tema “Come posso leggere, scrivere, crescere, quando non vedo come gli altri”, successivamente Valerio Teodori, socio Unione Ciechi ed ipovedenti , sezione territoriale di Grosseto parlerà di” Testimonianza di un percorso scolastico e sportivo possibile” e Monica Zecchini, psicologa, relazionerà su “Innamorarsi dell’anima dell’altro: Riflessioni psicologiche per apprendere nuove risorse da utilizzare nel proprio rapporto di coppia”.

Sarà proiettato inoltre il cortometraggio “Esempi di inclusione” prodotto dalla classe quarta dell’Istituto grafico pubblicitario di Grosseto.

“Il convegno – spiega Loriano Lotti, responsabile di tutte le attività di servizio del Kiwanis Club Follonica – che verrà organizzato avrà lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che incontrano i ragazzi “non vedenti” e “ipovedenti” nello svolgimento delle loro attività quotidiane e nell’inserimento nel mondo scolastico e lavorativo nel pieno rispetto degli ideali kiwaniani (aiutare i bambini in difficoltà)”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. È obbligatoria l’esibizione del Green Pass rafforzato.