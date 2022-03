È morto Gabriele Bellettini: fu “sindaco” di Grosseto e riferimento da sempre della Dc

GROSSETO – È morto questa sera, nella propria abitazione Gabriele Bellettini (nella foto insieme a Emanuel Cerciello). Bellettini, 79 anni, era uno degli ultimi rappresentanti della Democrazia cristiana.

Consigliere comunale per molti anni, per otto assessore, per due anni sindaco al posto di Alessandro Antichi. Negli anni 90 era stato anche consigliere regionale per la Dc. Per 23 anni presidente della Misericordia.

Bellettini era nato a Tatti, nel comune di Massa Marittima, borgo a cui era rimasto molto legato. Uomo del compromesso, grande mediatore, la politica era sempre stata la sua grande passione.

Bellettini era malato da tempo.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione e del direttore Daniele Reali.