Ugl: «Il nostro sindacato è il più votato alla Venator di Scarlino»

SCARLINO – «Le votazioni per l’elezione delle Rsu-Rlssa e quelle relative al Fonchim (Fondo di previdenza complementare del comparto chimico), nello stabilimento Venator di Scarlino, hanno decretato con una percentuale del 32%, una grande affermazione della lista Ugl chimici, collocandola quale primo sindacato in azienda in termini di consensi ricevuti» a parlare è Carlo Banti segretario provinciale Ugl.

L’Ugl «ha ottenuto una quota considerevole di preferenze che hanno permesso la riconferma dei nostri due rappresentanti in Rsu, Roberto Bocci (riconfermato anche Rlss e più votato in assoluto fra tutti i candidati di tutte le liste) e Daniele Barometri (che per la prima volta viene anch’esso eletto Rlssa), ma non solo, la Ugl risulta primo sindacato anche in Nuova Solmine, nelle elezioni del Fonchim».

«Questo straordinario risultato, premia il lavoro portato avanti in questi anni dalla nostra organizzazione e dai suoi rappresentanti all’interno delle aziende del nostro territorio, mirato esclusivamente alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia dei loro diritti» conclude Banti.