Terminati i lavori di illuminazione: sostituiti i lampioni e aggiunte nuove luci

PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano ha portato a termine l’intervento al Casone per l’illuminazione di via dei Castagni e via della Fonte.

“Nei mesi scorsi sono stati sostituiti tutti i lampioni del Casone e della zona nuova di Pitigliano – spiega il sindaco Giovanni Gentili –. Inoltre sono state illuminate altre tre vie, rispettando l’impegno preso con i cittadini: a Pitigliano la traversa destra di via Brodolini e al Casone via dei Castagni e via della Fonte”.

Soddisfazione è stata espressa da Ugo Biagi, consigliere comunale con delega al Casone: “L’illuminazione di via dei Castagni e via della Fonte è un importante obiettivo raggiunto per gli abitanti del Casone – afferma Ugo Biagi –. L’intervento, oltre ad aumentare la sicurezza, migliora l’estetica delle due vie. Si tratta di un lavoro che era stato promesso da anni dalle varie amministrazioni comunali, un lavoro atteso dalla popolazione e per il quale, insieme al sindaco, avevamo preso un impegno in campagna elettorale. Sia quindi particolarmente orgogliosi di averlo portato a termine e di aver rispettato praticamente tutti gli interventi previsti dal nostro programma elettorale per il Casone. L’altro importante risultato è sicuramente la rotatoria alla Rotta, fondamentale per mettere in sicurezza un incrocio in cui si sono verificati in passato numerosi incidenti stradali”.