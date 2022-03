Si riunisce il consiglio comunale. Ecco come seguire la seduta in streaming

MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 22 marzo 2022 alle ore 10,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 23 marzo 2022 alle ore 11,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno :

1) Approvazione verbali sedute precedenti (29 novembre e 30 dicembre 2021)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) “Approvazione della convenzione con la Regione Toscana per i servizi relativi al sistema rete regionale dei SUAP e dell’accordo data protection fra titolare e responsabile” e della convenzione con la Provincia di Grosseto per la gestione dello Sportello Unico tramite applicativo Star”

4) Adesione alla convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Grosseto del servizio di stazione unica appaltante

5) Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili e relativa modulistica

6) Statuto dell’associazione “I borghi piu’ belli d’italia” – Presa d’atto delle modifiche statutarie

7) Regolamento comunale per la concessione di contributi, agevolazioni e/o vantaggi economici e patrocini – Approvazione

8) Argentario Approdi e Servizi s.p.a. in liquidazione. Presa atto del piano di liquidazione in acconto con previsione di assegnazione degli immobili e consequenziale riduzione del capitale sociale

9) Aree p.e.e.p. – Rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativi agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata realizzati nel regime convenzionale di cui all’art. 35 della legge 865/1971, ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 e della legge n. 108 del 29 luglio 2021. Approvazione regolamento, schema convenzione, modulistica e determinazione dei diritti di istruttoria

10) Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 ed elenco annuale 2022 ai sensi art. 21 d.lgs 50/2016 approvato con delibera di consiglio n. 81 del 30.12.2021

11) Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione avanzo presunto di amministrazione (art. 175, c. 2 tuel) e contestuale variazione al documento unico di programmazione (dup) 2022/2024

12) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tar toscana n.1094/2016

13) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tar toscana n.1366/2021

14) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000 derivante da sentenza Tar toscana n.1714/2021

15) Debito fuori bilancio art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267

16) Interrogazione con dibattito interpellanza n. 1/22 in merito ai posti barca canale di Santa Liberata

17) Interrogazione con dibattito interpellanza n. 2/22 in merito all’area foce fosso delle buche

La seduta si svolgerà in presenza e anche in videoconferenza, con riserva di comunicare eventuali modifiche circa la modalità di svolgimento in relazione alla evoluzione pandemica.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it