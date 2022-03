GROSSETO – La Corte d’assise d’appello ha ridotto a 17 anni la pena per Edikson Bernard Genao, il dominicano di 30 anni accusato della morte di Omar Sar, rimasto vittima di quello che è conosciuto come “l’omicidio di Natale”, avvenuto il 23 dicembre 2019 a Grosseto, in via della Pace.

Il giudice di primo grado aveva comminato all’imputato una condanna a 39 anni, ridotti a 30 per per il limite di cui all’articolo 78 del codice penale che si applica in caso di concorso di reati, e quindi a 20 anni per effetto del rito abbreviato.

La corte d’appello, invece, recependo l’accordo tra la difesa (l’uomo è assistito dagli avvocati Romano Lombardi e Eriberto Rosso) e il Procuratore generale, ha rideterminato in 25 anni e sei mesi la pena, giudicando prevalenti le attenuanti sulle aggravanti contestate, poi ridotta a 17 anni per effetto della riduzione per il rito abbreviato.

L’uomo, lo ricorderete, era stato rapinato di cinque chili di cocaina pura da due stranieri che erano venuti a Grosseto con la scusa di acquistare la droga da lui. Aveva reagito disarmandoli e sparando, uccidendo uno dei due e ferendo gravemente l’altro. Poi era fuggito.