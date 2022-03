Nuovo “look” per la Polizia Municipale: in arrivo le nuove divise

GROSSETO – Con la delibera del 10 marzo la Giunta Comunale, approvando l’attribuzione ai singoli reparti del Corpo di Polizia Municipale di Grosseto di specifici capi di vestiario e di segni distintivi di reparto, ha consentito ulteriormente di agevolare il percorso di modernizzazione e miglioramento del Corpo medesimo.

Non è banale affermare che, se pur nel rispetto del regolamento regionale che disciplina la materia, la possibilità offerta dall’articolo 54 del regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Grosseto abbia nelle sue prerogative quella di migliorare il senso di appartenenza degli operatori, la facile individuazione da parte del cittadino delle competenze ad essi attribuite oltre che ad agevolare la quotidiana attività lavorativa dei singoli agenti.

“Un altro piccolo passo teso a consegnare alla città di Grosseto una Polizia Municipale moderna e all’avanguardia; qualità oggi imprescindibili all’interno del processo evolutivo di questo settore, sia in termini di competenze, sia in termini di aspettative – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -. Il tutto in linea con il nuovo processo di micro-organizzazione del settore che ha recentemente ridefinito la struttura della Polizia Municipale prevedendo al suo interno servizi, reparti e sezioni strutturate”.

“Un ringraziamento doveroso al comandante della Polizia Municipale di Grosseto, Alessio Pasquini, che sta svolgendo un lavoro eccezionale per mantenere la sicurezza all’interno della nostra città”.