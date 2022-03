I giovani talenti della Rosso Amaranto brillano ai campionati interregionali

FOLLONICA – Presente anche la follonichese Asd Rosso Amaranto a Pomezia al Roma City Sport per i campionati interregionali di ballo categoria OPEN Associazione nazionale Maestri di Ballo. La scuola biancazzurra ha portato alcuni suoi allievi per testare il livello raggiunto togliendosi non poche soddisfazioni e in alcuni casi anche sul gradino più alto del podio

Nello specifico sono scesi in pista Giulio Viggiani, di 10 anni, il più piccolo del gruppo, nello Show Dance e nel Solo Latin ottenendo in entrambi i casi il successo piazzandosi al primo posto, anche avendo la meglio su una bambina di due anni più grande, dimostrando ancora una volta un talento innato riconosciuto da più maestri.

Asd Rosso Amaranto agli interregionali

Sola esibizione nello Show Dance per Anita Volpi, molto apprezzata anche dal pubblico, mentre nella stessa specialità Matilde Stanghellini si piazza seconda dietro ad un’esibizione di ginnastica ritmica con cerchio e duo latin samba: da segnalare per lei la prima esperienza su un palco.

Prima sempre nello Show Dance Sofia Calvigioni Peruzzi, Duo Latin con Stanghellini e Solo Latin samba in esibizione, anche lei alla prima esperienza in queste categorie.

Samuele Batistini e Viola Volpi si sono esibiti in danze standard classe C: Samuele è reduce da un’esibizione una settimana prima a Pistoia con l’altra sua ballerina Adele Pietrucci.