Esordio da incorniciare per cinque giovanissime della Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Nella giornata di domenica, impegnate al Palazzetto Picchi di Rosignano Solvay, cinque giovani ginnaste della sezione ritmica della Polisportiva Barbanella Uno hanno affrontato per la prima volta la pedana per una gara della fase Provinciale. Vittoria Pagliarin e Lucrezia Raimondo si sono esibite in una buona prova nella categoria Esordienti con un esercizio a corpo libero classificandosi rispettivamente settima e undicesima; buone anche le esecuzioni di Sofia Fierro e Penelope Massa che hanno eseguito un esercizio al cerchio nella categoria Allieve piazzandosi al sesto e all’undicesimo posto.

A concludere la giornata la giovanissima Anisha Pasquinelli con un esercizio a corpo libero nella categoria Under 8. Per questa categoria non è prevista classifica. Le bimbe, nonostante l’emozione hanno eseguito i loro esercizi con grande decisione.

Le tecniche Radostina Stoyanova e Serena Perugini si dichiarano soddisfatte per i risultati delle proprie atlete e del lavoro svolto in palestra.