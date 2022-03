Coronavirus: altri due morti in Maremma. 451 nuovi casi, il tasso di positività sale al 23,5%

GROSSETO - Altri due morti di Covid in Maremma. Si tratta di due donne, una di 76 e una di 84 anni, vaccinate con patologie pregresse, entrambe decedute all'Ospedale Misericordia di Grosseto. Salgono a sei i decessi per Covid avvenuti al nosocomio grossetano negli ultimi tre giorni.

I nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto sono 451 su 1.918 tamponi (ieri 525 nuovi positivi su 2.507 test). Sale a 23,5% il tasso di positività (ieri 20,9%).

233 le guarigioni in 24 ore secondo il bollettino della Asl (ieri 291).

Stabili i ricoveri: 24 persone sono ricoverate per Covid all'Ospedale Misericordia, due delle quali in terapia intensiva (ieri tre).

Sale a 3.224 il numero di positivi al virus presi in carico dalla Asl (ieri 3.076).

Report del giorno 16 marzo 2022

Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 14 marzo alle ore 24 del 15 marzo 2022

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 20 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 4 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 22 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 2 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l' 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Giovedì 10 mar Venerdì 11 mar Sabato 12 mar Domenica 13 mar Lunedì 14 mar Martedì 15 mar Mercoledì 16 mar Arezzo 17 22 21 21 18 25 24 Grosseto 25 23 22 22 24 24 24 Totale ASL 42 45 43 43 42 49 48

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Giovedì 10 mar Venerdì 11 mar Sabato 12 mar Domenica 13 mar Lunedì 14 mar Martedì 15 mar Mercoledì 16 mar Ospedale San Donato (AR) 13 10 12 13 10 11 16 Ospedale La Gruccia (AR) 6 7 8 8 8 6 7 Ospedale Misericordia (GR) 5 5 5 3 3 3 4 Ospedale Nottola (SI) 5 5 6 7 8 7 7 Ospedale Campostaggia (SI) 1 0 0 0 0 1 1 Ospedale Orbetello (Gr) 5 3 3 3 3 3 2

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 315 Siena 272 Grosseto 244 Totale 831

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 653 2384 3037 Siena 860 2418 3278 Grosseto 597 1321 1918 Totale 2080 6123 8233

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1808 Provincia di Arezzo 591 Provincia di Siena 588 Provincia di Grosseto 451 Extra USL 178

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 121 87 99 113 54 40 77 Grosseto 87 66 98 78 45 39 38 Siena 129 95 123 111 48 33 49 ASL TSE 337 248 320 302 147 112 164

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi Positivi Arcidosso 9 Campagnatico 4 Capalbio 4 Castel Del Piano 4 Castell'Azzara 5 Castiglione Della Pescaia 23 Civitella Paganico 7 Follonica 37 Gavorrano 9 Grosseto 163 Isola Del Giglio 4 Magliano In Toscana 5 Manciano 15 Massa Marittima 10 Monte Argentario 48 Montieri 2 Orbetello 41 Pitigliano 15 Roccalbegna 4 Roccastrada 26 Santa Fiora 3 Scansano 4 Scarlino 3 Seggiano 1 Semproniano 2 Sorano 3

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 4385 Siena 4213 Grosseto 3224 Totale 11822

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 1027 Siena 1335 Grosseto 351 Totale 2713

Decessi