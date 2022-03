Alti e bassi per le formazioni del Tc Manetti alle gare regionali

GROSSETO – È di due vittorie e due sconfitte il bilancio del fine settimana per le squadre del T.C. Manetti che hanno preso parte alle competizioni regionali. Bel successo dell’Under 16 maschile contro il C.T. Abbadia San Salvatore. Il team ospite parte bene grazie a Daniele Lucarelli che si impone su Niccolò Bragagni nel primo singolare, ma ci pensa Marco Deiana a ristabilire la parità superando Andrea Petrucci. Si va quindi al doppio decisivo dove la coppia grossetana composta da Nicholas Scorza e Daniel Dell’Omodarme ha la meglio su quella senese per 6/1 6/2.

Giornata amara invece per l’over 45 maschile che cede per 3 a 0 al Tennis Costa Azzurra. Giacomo Galdini viene infatti sconfitto da Vittorio Pettini per 7/5 6/1 mentre nell’altro singolare Maurizio Lastrucci si impone su Massimiliano Gatti per 7/6 6/4. Niente da fare anche per il doppio formato da Giacomo Galdini e Roberto Franceschini, battuto dal team di casa per 6/3 7/6. Nell’over 40 maschile netta vittoria per il T.C. Scandicci che supera per 3 a 0 la compagine grossetana. Nei singolari successi di Jacopo Lemmi e Andrea Ciabatti rispettivamente su Alessio Chelli e Adriano Mazzoni mentre nel doppio vittoria per Vanni e Ciabatti sulla coppia grossetana formata da Michele Santini e Massimo Fedolfi.

Torna invece con una vittoria la formazione femminile che batte il T.C. Chiusi nel campionato Lady 50. Laura Landeschi e Barbara Zigoli si impongono nei due singolari superando Claudia Scattino e Anna Duchini. Il terzo punto di giornata viene portato dal doppio con Catia Salvafondi ed Elena Picchiotti che hanno la meglio sulla coppia di casa formata da Anna Duchini e Rita Mainardi.