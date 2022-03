Tra arte e gusto: dall’incontro tra l’erborista Serena Remi e l’illustratrice Silvia Betti nascono le tisane di Mary Poppins, Alice e Anna dai Capelli Rossi

GROSSETO – “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Chi non ricorda il famoso ritornello intonato dalla tata Mary Poppins che arriva all’abitazione numero 17 di viale dei Ciliegi volando giù dal cielo col vento dell’Est?”. A Grosseto l’erboristeria Menta & Rosmarino di Serena Remi ha creato uno speciale infuso dedicato a questo personaggio che ha fatto sognare intere generazioni di bambini, nato dalla penna della scrittrice Pamela Lyndon Travers e reso famoso dal celebre film di Walt Disney del 1964. L’infuso Mary Poppins dal potere antiossidante è a base di tè verde con una scorza di melograno, del limone, dello zenzero, lampone, petali e boccioli di rosa.

“Ingredienti che richiamano la perfezione, la grazia e l’energia di questa tata che ha conquistato il cuore di tutti. – spiega Serena Remi – E la nostra Mary Poppins ha fatto l’ennesima magia ispirando una particolarissima collaborazione tra Menta & Rosmarino e l’illustratrice Silvia Betti, mia amica e cliente, la quale ha realizzato la bellissima illustrazione di Mary Poppins abbinata all’infuso. Da lì è nato il progetto Herbal Tales che ci ha portato a realizzare altri due infusi: Alice nel Paese delle Meraviglie e Anna dai Capelli Rossi corredati dalle illustrazioni artistiche di Silvia.”

“Quando sono venuta a conoscenza dell’infuso Mary Poppins mi si è aperto un mondo – commenta Silvia Betti – si tratta infatti di un soggetto che avevo già illustrato in passato in quanto rappresenta uno dei personaggi che amo di più in assoluto. Nell’illustrazione abbinata alla tisana di Serena ho realizzato il volto di Mary Poppins partendo dalla frase simbolo del film della Disney ‘Praticamente perfetta sotto ogni punto di vista’, che la tata pronuncia nella scena in cui misura sé stessa dopo aver utilizzato il metro per prendere l’altezza dei fratelli Banks. Con il nostro progetto vi vogliamo regalare delle emozioni”.

A Menta & Rosmarino è possibile acquistare la tisana e ricevere in omaggio la cartolina con l’illustrazione del soggetto a cui è dedicata. Inoltre è stato realizzato un delizioso cofanetto regalo che è possibile acquistare on line sul sito di Silvia Betti, contenente la tisana e una stampa dell’illustrazione nella dimensione 18X24 con cornice. Ogni stampa è la riproduzione artistica di un lavoro originale, realizzato con tecnica mista acrilico, matita colorata, china. I cofanetti

L’infuso “Anna dai capelli rossi” è composto da karkadé, rosa canina, mela, arancia, fragola, lampone e fiori di ciliegio. Goloso e profumatissimo, ti trasporterà immediatamente nella campagna in fiore di Avonlea.

Infine l’infuso “Alice nel paese delle meraviglie” composto da tè nero, ananas, mango, mela, rosa canina e cuori di zucchero, è ideale per sognare ad occhi aperti, magari rileggendo il romanzo di Alice o guardando il film dedicato a questa bambina annoiata in cerca di avventura.

Menta & Rosmarino si trova a Grosseto in via Calabria 21, angolo via Emilia.

Info: 351 688 8587

I cofanetti con infuso e quadro sono acquistabili on line al seguente link: www.silviabetti.com/categoria-prodotto/stampe-piu-infusi/?fbclid=IwAR2wqVgLCY8z2rQRjDjqN1_b-07jZQDYjL3WjOwd2YpqVAOzdlW8wUw8jeo

Oppure si possono acquistare anche in Grosseto prendendo accordi con Silvia alla mail silvia@silviabetti.com