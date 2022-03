Solo in sette contro il Casarosa, sconfitta amara per le Under 16 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Sconfitta amara ai quarti di finale per le Under 16 Beauty Center della Pallavolo Grosseto, che hanno perso 3-0 contro la Pallavolo Casarosa in una partita combattuta in tutti i set, giocata in una palestra al limite della praticabilità. Numerose le assenze fra le grossetane, costrette ad affrontare la partita senza cambi e senza palleggiatore titolare, presentatesi in sette alla sfida.

Da evidenziare a questo proposito la magistrale prestazione di Noemi Rossi, inventata all’ultimo secondo a ricoprire il ruolo di regista della squadra, che ha affrontato questa delicata sfida con grinta e determinazione. Un periodo sfortunato che sicuramente rafforzerà la crescita delle maremmane, cui rimane l’amaro in bocca per quelle assenze, non volute, che all’ultimo minuto hanno tagliato le gambe all’intera squadra.

La rosa della Pallavolo Grosseto: Noemi Rossi, Elisa Di Clemente, Vanessa Banchi, Elena Settepassi, Benedetta Guerrini, Ester Ducchi e Clara Sestini. Allenatore Roberta Colella e dirigente Dana Pitardi.