Seconda tappa a Fonteblanda per il raduno itinerante di calcio femminile

FONTEBLANDA – Sarà il centro sportivo di Fonteblanda ad ospitare il prossimo 27 marzo la seconda tappa del raduno itinerante “Diamo un calcio ai pregiudizi, viva il calcio femminile”, evento organizzato dalla APSSD Liberi di giocare a calcio in collaborazione con le società di provincia.

Il progetto prosegue per rafforzare il rapporto istaurato tra le 17 partecipanti alla prima tappa ma anche per cercare di avvicinare altre bambine alla pratica sportiva, abbattendo anche i pregiudizi che gravidano attorno al calcio femminile.

“Con la prima tappa di Roselle siamo riusciti ad avvicinare tre sulle sei partecipanti – hanno dichiarato gli organizzatori – numeri che ci fanno guardare con ottimismo al futuro prossimo. Sarebbe bello avvicinare al movimento anche le altre che oggi praticano calcio perché sulle 28 atlete ne sono venute undici, ma su questo dato stiamo lavorando”.

Il programma vede dalle 10 alle 13 partite a campo misto; seguirà il pranzo riservato solo alle bambine che pranzeranno da sole così da riprodurre un ritiro e riservare loro un’ora per socializzare. Le attività riprenderanno alle 15 fino alle 17 con partite a campo misto per poi concludersi con la premiazione di tutte le atlete. A disposizione anche le docce, per la condivisione dello spogliatoio come succede per i maschietti.

Le iscrizioni si chiuderanno il 23 marzo. Per info contattare Michele Coccia 3202685678