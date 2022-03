Ragioneria, la minoranza: «L’ufficio deve essere messo nella condizione di funzionare al meglio»

CASTEL DEL PIANO – “Il nostro gruppo interroga l’amministrazione su quale soluzione intenda adottare per mettere la ragioneria comunale nelle condizioni di funzionare al meglio”, dichiara il gruppo di minoranza a Castel del Piano Tradizione e innovazione.

“E’ nell’interesse generale che l’ufficio ragioneria funzioni in autonomia. Da quando è andata via l’ultima responsabile l’amministrazione non ha trovato una valida soluzione che potesse garantire, da una parte, la formazione del nuovo personale entrato tramite concorso nello scorso luglio, dall’altra, la presenza di un responsabile competente e quotidianamente presente. I compiti della ragioneria sono fondamentali per il funzionamento interno ed esterno dell’amministrazione: si occupa, per esempio, del pagamento delle buste paga dei dipendenti e delle fatture dei fornitori di servizi incaricati dal Comune. A nostro parere non può essere sufficiente la soluzione, attuata da pochi giorni, di nominare il Sindaco come responsabile, per limitato tempo a disposizione e per limitata competenza in una materia oggettivamente complessa. Non può essere una soluzione valida tornare all’assetto precedente con il Vicesindaco, assessore ai lavori pubblici e al bilancio ed anche responsabile della ragioneria” , continua la nota del gruppo Tradizione e Innovazione

“La nostra critica al vicesindaco non è sul piano personale: gli auguriamo che possano risolversi presto e bene i problemi che lo hanno indotto a dimettersi; crediamo che nell’interesse generale il funzionamento dell’ufficio ragioneria non debba essere garantito solo sul piano formale delle responsabilità. Invitiamo l’amministrazione a rinnovare la convenzione che aveva con l’ultima responsabile della ragioneria ad oggi l’unica figura che potrebbe guidare questo passaggio delicato per competenze tecniche e per la conoscenza della situazione del Comune. Invitiamo, infine, il Sindaco a prendere i necessari provvedimenti per favorire la collaborazione ed il coordinamento tra gli uffici, poiché notiamo che le difficoltà non sono soltanto all’interno della ragioneria”, conclude la nota dell’opposizione.

“Saper amministrare un Comune significa anche creare un clima sereno tra i dipendenti e motivarli, mentre il palazzo comunale a Castel del Piano non sembra più quel luogo dove voler ambire a lavorare”.