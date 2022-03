“Piano estate 2022”: si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo il periodo di restrizioni legate alla pandemia, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi questa mattina a Castiglione della Pescaia rappresenta il primo di una serie di incontri che il prefetto Paola Berardino intende organizzare sul territorio provinciale per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione, coordinata dal prefetto, hanno partecipato il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, il questore Antonio Mannoni, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Adinolfi, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Luca Fanicchia, il comandante della Polizia provinciale Stefano Pacini e il comandante della Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia Gemma Bromo. Erano presenti inoltre i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e delle Associazioni dei Balneari.

Nel corso dell’incontro è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio comunale, che ha evidenziato la presenza di soddisfacenti standard di sicurezza, reale e percepita.

Il prefetto – nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri – ha comunque sottolineato “la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, specie con il sopraggiungere della stagione primaverile ed estiva, momenti che costituiscono un forte richiamo per i turisti determinando un rilevante aumento delle presenze sul territorio”.

In sede di Comitato sono state condivise misure e provvedimenti per accompagnare la ripresa economica e consentire al tempo stesso di trascorrere in serenità le vacanze estive a quanti scelgono la costa di questa provincia per la loro villeggiatura.

All’esame del comitato la riproposizione di provvedimenti di limitazione della vendita di bibite in contenitori in vetro nonché un costante monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile con la collaborazione della Polizia Municipale.

Un focus infatti è stato dedicato a tutti quei luoghi dove si ritrovano i giovani, i locali di intrattenimento e della c.d. movida notturna, per evitare schiamazzi, atti vandalici o comunque tutti quegli eventuali comportamenti di disturbo della quiete pubblica e ancor più per prevenire la commissione di reati.

All’attività di controllo delle Forze di polizia supportate dalle Polizie locali dovrà necessariamente affiancarsi il già dimostrato comportamento responsabile dei gestori delle attività commerciali e di intrattenimento, oltre che dei clienti, per garantire un’estate in sicurezza, anche nella prospettiva di un rilancio economico del territorio, che fa affidamento sull’ampia e varia offerta turistica della prossima stagione estiva.

“L’incontro di oggi rappresenta un momento importante – ha detto il prefetto Berardino – che rafforza lo scambio informativo tra Forze di polizia statali e locali e consente di promuovere, anche grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria, piani di intervento sinergici calibrati sulle specificità del territorio e sulle esigenze della comunità”.

“Per l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia è stato un segnale importante quello della presenza sul proprio territorio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nell’incontro che si è svolto questa mattina ci siamo confrontati sul Piano di sicurezza per la stagione estiva 2022 – ha aggiunto la sindaca Nappi -. La dimostrazione di una grande sensibilità e collaborazione da parte della Prefettura, della Questura e di tutte le forze dell’ordine che hanno dato la propria disponibilità all’implementazione del servizio di controllo in collaborazione con il Comando di polizia municipale e quello provinciale, darà maggiore tranquillità a residenti e una vacanza sicura ai turisti. Un ringraziamento va alle associazioni di categoria locali presenti all’incontro».