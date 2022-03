Marcia: a Grosseto gli Under 14 biancorossi in testa nel Trofeo Toscano, nelle individuali bene Lubrano e Zaccherotti

GROSSETO – Riparte da Grosseto il Trofeo Toscano di marcia, con la seconda prova stagionale al parco Pertini di via Giotto e più di cento partecipanti che si sono sfidati sul percorso di un chilometro. Riparte anche il gruppo marcia dell’Atletica Grosseto Banca Tema guidato da Giulia Panconi e Fabrizio Pezzuto che hanno schierato al via 17 atleti nelle varie categorie.

guarda tutte le foto 9



Atletica Grosseto – marciatori 2022

Importante l’apporto della squadra degli Under 14 mai come quest’anno viva e ben assortita grazie al lavoro costante dei tecnici Marco Passalacqua, Nicolas Artuso, Jacopo Boscarini e Salvatore Sbordone coordinati dall’instancabile lavoro del responsabile Matteo Moscati. È proprio il team dei ragazzi che comincia alla grande sui 2 chilometri con l’argento di Federico Lubrano, premiato anche come miglior gesto tecnico della manifestazione, e poi il quinto posto di Riccardo Rabai, il sesto di Boris Durkalets, l’ottavo di Paolo Pifferi e il 17esimo di Nicolas Nencini a sancire il primo posto dell’Atletica Grosseto Banca Tema dopo la prima prova. Molto bene anche le ragazze (under 14) che hanno collezionato il terzo posto di Nina Zaccherotti, il quarto di Arianna Pezzuto, premiata come prima del 2010, l’ottavo di Greta Vagaggini e poi il 22esimo e il 23esimo rispettivamente di Irene Tonelli e Agata Polidori. Ottimo secondo posto a squadre al giro di boa, inseguendo la Libertas Unicusano Livorno distante solo 4 punti.

Tra le cadette (Under 16) quinto posto per Alice Pantalei che chiude i 3 km con un buon crono di 17’43” all’esordio sulla distanza mentre finisce settima Eleonora Paggi con 19’04” dopo una partenza forse troppo azzardata ma comunque bravissima a concludere la prova. Niente più che un allenamento per Filippo Gorelli che sui 5 km cadetti vince la gara con un primato personale (26’32”) che non racconta affatto il gran lavoro invernale effettuato in questo inizio di stagione. Tra le allieve primato personale per Arianna Cipriani (30’54”) che finisce quarta mentre giornata storta nei 10 km per Matteo Pifferi che incappa nella squalifica all’ottavo chilometro di una gara che lo vedeva in difficoltà già dall’inizio. Buon allenamento per i due juniores sui 10 km, Thomas Borzi e Tommaso Iori finiscono terzo e quarto con 48’11” e 48’20”.