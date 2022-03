L’almanacco del Giunco: il 15 marzo muore Giulio Cesare e i ragazzi scendono in piazza per il FridaysForFuture

GROSSETO – Martedì 15 marzo, san Clemente Maria Hofbauer, Giornata europea per i diritti dei consumatori, il sole sorge alle 6.28 e tramonta alle 18.19. Accadeva oggi:

44 a.C. – Idi di marzo: Giulio Cesare viene assassinato nel Senato durante i lavori di ristrutturazione della Curia, da un gruppo di senatori romani.

351 – A Sirmio, l’imperatore romano Costanzo II nomina cesare d’Oriente il proprio cugino e cognato Gallo.

1493 – Giungendo a Palos de la Frontera, Cristoforo Colombo ritorna dal suo primo viaggio nelle Americhe.

1815 – Guerra austro-napoletana: il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco (15 marzo – 20 maggio).

1820 – Il Maine diventa il 23esimo stato degli USA.

1844 – Rivolta antiborbonica a Cosenza, al grido di “Italia e Costituzione”. Fu per appoggiare questa rivolta, ignorando che fosse finita nel sangue, che si mossero i fratelli Bandiera.

1892 – Viene fondato a Liverpool dall’imprenditore John Houlding il Liverpool Football Club.

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited.

1917 – Lo zar Nicola II di Russia abdica in favore del fratello, che rinuncia, a seguito della rivoluzione di febbraio (2 marzo del calendario giuliano).

1939 – Invasione della Cecoslovacchia: i carri armati tedeschi entrano a Praga.

1943 – Seconda guerra mondiale: terza battaglia di Char’kov – le truppe naziste riconquistano la città di Char’kov.

1944 – Seconda guerra mondiale: le forze anglo-americane tentano il terzo assalto nella battaglia di Monte Cassino.

1945 – Seconda guerra mondiale: comincia l’offensiva sovietica nella regione dell’Alta Slesia.

1956 – Il musical My Fair Lady debutta a Broadway.

1985 – Viene registrato il primo dominio internet, www.symbolics.com.

1990 – Michail Gorbačëv viene eletto come primo presidente esecutivo dell’Unione Sovietica.

2011 – In Siria inizia la guerra civile.

2019 – Milioni di studenti scendono in piazza, in 150 Paesi, con cortei e manifestazioni in oltre 2000 città per il “FridaysForFuture”(venerdì per il futuro), a sostegno della battaglia in difesa del clima dell’attivista 16enne svedese Greta Thunberg.

Fonte: il.wikipwdia.org