Il 19 marzo, per san Giuseppe, a donare il sangue saranno… i babbi. La Asl lancia la “donazione dei papà”

GROSSETO – Per la Festa del papà di sabato 19 marzo, la gran parte dei centri trasfusionali e delle strutture di raccolta dell’Asl Toscana sud est hanno aderito a “La donazione dei papà”, un’iniziativa speciale di donazione del sangue condivisa con le associazioni dei donatori.

Nell’occasione, i centri trasfusionali e le strutture di raccolta aderenti saranno addobbati a tema e verrà consegnato ai papà che parteciperanno un piccolo dono. L’iniziativa rientra in un calendario di eventi organizzati dalla Asl Toscana sud est in tutte e tre le province.

“Questa giornata è importante per sensibilizzare i cittadini su un tema fondamentale come quello della donazione – dice il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. – Voglio ringraziare tutti i papà e tutti i volontari che per l’occasione, e tutto il resto dell’anno, dimostrano il proprio grande cuore e attenzione al prossimo”.

“E’ una delle tante iniziative che l’Asl Toscana sud est condivide con le associazioni di volontariato per avvicinare e sensibilizzare tutta la cittadinanza, in particolare i giovani, alla donazione – dichiara il responsabile di Immunoematologia e Medicina trasfusionale per l’Asl Toscana sud est Pietro Pantone. – Perché la donazione è una questione anche di famiglia, essendo i donatori in tanti casi figli di altri donatori. Quindi, per questa Festa del papà, la speranza è che il gesto del genitore possa essere di esempio ai propri cari e coinvolgere gli amici indecisi spiegando che con quel gesto si possono salvare vite umane”.

I soci delle associazioni di volontariato devono prenotare tramite le stesse, i non associati invece devono chiamare le strutture di zona.

L’elenco dei centri trasfusionali e delle strutture di raccolta che aderiscono a “La donazione di papà”:

Grosseto

Ospedale Misericordia

via Senese,161 Grosseto

telefono 0564 485235

ore 7.30 – 12

Presidio ospedaliero Amiata Grossetana

via Dante Alighieri, 10 Castel del Piano (GR)

telefono 0564 914674

ore 7.30 – 12

Ospedale S. Andrea

viale Risorgimento, 43 Massa Marittima (GR)

telefono 0566 909292

ore 7.30 – 12

Ospedale San Giovanni di Dio

via Lungolago dei Pescatori Località La Madonnella Orbetello (GR)

telefono 0564 869129

ore 7.30 – 12

Siena

Ospedali riuniti Valdichiana senese

Località Nottola Montepulciano (SI)

telefono 0578 713261

ore 8 – 11.20

Complesso ospedaliero Campostaggia

Località Campostaggia Poggibonsi (SI)

telefono 0577 994702

ore 8 – 11.15

Arezzo

Ospedale San Donato

via Pietro Nenni, 20 Arezzo

telefono 0575 255283

ore 8 – 12

Ospedale del Casentino

viale Turati 40 Bibbiena (Arezzo)

telefono 0575 568292

ore 8 – 10

Nuovo Ospedale Valdichiana

Santa Margherita, Loc. La Fratta Cortona (AR)

telefono 0575 639283

ore 8 – 10.30

Presidio ospedaliero Valdarno

località La Gruccia Montevarchi (AR)

telefono 055 9106612

ore 8 – 10.45

Presidio ospedaliero Valtiberina

via Galileo Galilei, 101 San Sepolcro (AR)

telefono 0575 757283

ore 8 – 11

Altre date “a tema”: 7 maggio donazione delle mamme, 14 maggio giornata mondiale della donazione, 31 ottobre festa dei centri trasfusionali, 1 dicembre aspettando il Natale doniamoci.