Grosseto, contro il Pontedera altra occasione persa

GROSSETO – Altra occasione persa: il Grifone impatta sul muro del Pontedera e chiude a reti bianche un match che avrebbe dovuto vincere per continuare a inseguire la salvezza. Partita difficile, dura e nemmeno troppo bella, contro una squadra che non aveva nulla da chiedere se non cercare di fare punti per provare a entrare nei play off. C’è da dire che il pubblico, tolti i soliti veri tifosi della curva, non ha aiutato, visto che i primi fischi per i biancorossi dalla tribuna sono arrivati addirittura dopo pochi secondi per un pallone sbagliato.

Grosseto-Pontedera a reti bianche

Foto di Paolo Orlando

Grifone in campo con Barosi tra i pali, difesa a tre con Gorelli, Ciolli e Salvi; Cretella davanti alla difesa con Artioli e Bruzzo mezze ali e Raimo e Semeraro sugli esterni. In attacco confermato Capanni accanto a Nocciolini. Partenza a razzo del Pontedera, che cerca di mettere subito alle corde il Grosseto. Al 10’ Raimo avanza e dal limite lascia partire un missile che si stampa sulla traversa. Risponde Perretta, sempre con un tiro da fuori, dopo dieci minuti. A pochi minuti dalla fine del primo tempo occasione d’oro per gli ospiti che, in contropiede, con Mutton non trovano il vantaggio per il salvataggio di Barosi. A inizio ripresa sono ancora gli ospiti a cercare il vantaggio con un’incursione di Benedetti, respinta da Barosi. Al 15’ recriminano: Raimo fugge sulla destra e al limite viene sgambettato, ma per l’arbitro è tutto regolare. Il Grifone sale di ritmo e d’intensità e alla mezz’ora è ancora una volta Raimo a provarci con un tiro da fuori che si perde però sul fondo. Bakayoko al 35’ spaventa Barosi, sfiorando il gol da pochi passi. Sul ribaltamento di fronte è Artioli a provarci da buona posizione su punizione, ma la traiettoria s’infrange contro la barriera e sull’occasione successiva Raimo calcia sopra la traversa. Si chiude così l’ennesima occasione persa verso la salvezza, che adesso diventa sempre più un miraggio.

Grosseto-Pontedera 0-0

GROSSETO: Barosi, Gorelli, Ciolli, Salvi, Raimo, Artioli, Cretella (16’ st Rabiu), Bruzzo (16’ st Piccoli), Semeraro, Capanni, Nocciolini (27’ st Arras). A disposizione: Fallani, Lazzari, Scaffidi, Siniega, Tiberi, Boccardi, Peretti, Saporiti, Mauceri. All. Maurizi.

PONTEDERA: Melgrati, Milani, Foglia, Shiba, Mutton (33’ st Caponi), Catanese (13’ st Matteucci), Bakayoko, Serena (24’ st Barba), Benedetti (24’ st Mattioli), Perretta, Regoli (33’ st Magnaghi). A disposizione: Sposito, Nicoli, Martini, Di Meo, Marianelli, Benericetti, De Ioannon. All. Maraia.

ARBITRO: Mario Davide Arace di Romagna (Santarossa di Pordenone, Fumarulo di Barletta)

Note: totale spettatori 1.075. Recupero 2’ pt, 3’ st.