Gavorrano e Vetulonia ancora a punteggio pieno, primo successo per La Disperata

GROSSETO – Dopo cinque giornate, sono ancora due le squadre a punteggio pieno nel calcio Uisp, una per gruppo. Nel girone Nord quarto successo in altrettanti match disputati per il Gavorrano che prevale 2-0 sul Chiusdino. Successi esterni per Alberese e Montemazzano, sui campi di Paganico e Venturina; bene in particolare il Montemazzano, secondo dopo il blitz nel derby. Prima vittoria per la Disperata che travolte il Boccheggiano.

Nel girone Sud, invece, resta perfetta l’Etrusca Vetulonia che liquida all’inglese il Talamone. Successo che vale il sorpasso sul Montemerano, visto che l’ex capolista viene piegata in casa da un ottimo Sant’Angelo Scalo. Il Seggiano cala il poker con il Granducato del Sasso e si sblocca, rinviata Argentario-Polverosa.

Quinta giornata

Girone Nord

Risultati

La Disperata-Boccheggiano 3-0

Paganico-Alberese 0-1

Venturina-Montemazzano 0-2

Gavorrano-Chiusdino 2-0

Classifica

Gavorrano 12 *

Montemazzano 9

Chiusdino 7 *

Alberese 4 *

Disperata 3 **

Venturina 3 **

Boccheggiano 1 **

Paganico 1

Girone Sud

Risultati

Montemerano-Sant’Angelo 1-2

Vetulonia-Talamone 2-0

Seggiano-Granducato 4-2

Argentario-Polverosa rinviata

Classifica

Etrusca Vetulonia 12 *

Montemerano 10

Talamone 7 *

Argentario 6 **

Sant’Angelo 6 *

Seggiano 3

Granducato 0 **

Polverosa 0 *

*Una partita in meno

**Due partite in meno