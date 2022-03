Coronavirus, nuovo picco di casi: in Toscana sono 6.574 su 39.824 test

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.574 su 39.824 test di cui 8.178 tamponi molecolari e 31.646 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,51% (66,5% sulle prime diagnosi). Lo anticipa come ogni mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

In Maremma sono 512 i nuovi positivi. 77 a Orbetello, 20 a Capalbio, 57 a Monte Argentario, 15 a Pitigliano, 30 a Roccastrada, 26 a Gavorrano, 24 a Massa Marittima, 19 a Manciano, nove a Scarlino, 49 a Follonica, due a Roccalbegna, 134 a Grosseto, undici a Castiglione della Pescaia, due Isola del Giglio, cinque Magliano in Toscana, due Castell’Azzara, sette Castel del Piano, quattro Civitella Paganico, tre Campagnatico, quattro Sorano, uno Seggiano, due Santa Fiora, tre Arcidosso, due Scansano, uno Cinigiano.

Il tasso giornaliero ogni 100 mila abitanti in Maremma è di 234,28. I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti in modo da porre subito l’attenzione delle stesse ASL, ospedali e comuni per i territori che riportano un significativo aumento dei casi.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.745.445 di cui 2.324.936 dosi booster.