Coronavirus in Italia: 85.288 nuovi casi, da più di un mese non erano così tanti. 180 morti, superate le 157mila vittime

GROSSETO - In crescita i nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 85.288 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri 28.900), come segnala il bollettino del Ministero della Salute, su 587.015 tamponi (ieri 204.877). Il tasso di positività sale al 14,5% (ieri 14,0%). Era dal 9 febbraio che il numero di nuovi casi non superava quota 80mila. 1.036.124 gli attualmente positivi (+32.885, ieri +3.735).

Sale ad almeno 13.489.319 numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia.

Sono invece 180 i morti (ieri 129) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 157.177.

Sono 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-16). Gli ingressi giornalieri sono stati 51 (ieri 32). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473 (+5).

Sono 53.349 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 25.834), 12.242.669 da inizio emergenza.