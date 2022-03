Belle vittorie per le giovanili della Pallacanestro Grosseto, prima squadra ko contro la leader Colle

GROSSETO – Sfiorano l’en plein di successi le rose della Pallacanestro Grosseto Team 90. Vittoria importantissima in casa (54-50) per gli Under 13 di coach Massai al termine di una partita tiratissima e molto combattuta sin dal fischio di inizio. Era uno scontro al vertice contro l’imbattuto Chorus Sei Rose Rosignano, venuto a Grosseto per ribadire il primato. Primi tre quarti giocati punto, ultimo quarto decisivo con i grossetani che hanno dato tutto superando gli avversari con il decisivo strappo 15-6. Grande prova di squadra: il gruppo ha dimostrato di essere molto compatto, confermando la stessa intensità e voglia fare bene con tutte le rotazioni.

Sconfitti nel finale gli Under 14 Elite contro il Pistoia, una delle capolista del girone, che in Via Austria ha la meglio per 63-60. Squadra quasi al completo per la Pallacanestro Grosseto con Busonero che deve fare a meno di Bernardi e Tasselli. Nonostante la sconfitta di 29 punti dell’andata, la sensazione era quella di poter vendere cara la pelle in questo match casalingo. Così è stato, con i maremmani avanti a fasi alterne. Nella volata finale, il 60 pari siglato da Bisanti su rimbalzo offensivo permette ai padroni di casa di giocarsi gli ultimi 38 secondi affidandosi alla difesa. Sull’ultima rimessa gli ospiti realizzano da 3 il canestro della vittoria a 10 secondi dal termine. Pistoiesi in festa, delusi i grossetani, anche se la performance in campo è stata di tutto rispetto.

Ancora una bella prestazione per gli Under 15 di coach Conti, che si impongono sul Sistemcoop Massa con un roboante 83-36. Un’ ottima partita nella quale i padroni di casa hanno saputo gestire bene il vantaggio iniziale. Una buona difesa e le migliorate percentuali al tiro confermano il gran lavoro fatto in palestra. Da segnalare il contributo dei 2008 Allegro, Angelini e Bisanti inseriti a referto. Prossimo appuntamento tra le mura amiche il 20 marzo con Pietrasanta.

E’ un successo per 68-39 quello degli Under 16 nella prima trasferta della seconda fase, affrontando lo Shoemakers Monsummano, squadra mai incontrata finora e reduce da una buona prima parte di campionato. La partenza non é delle migliori rispetto agli standard visti fino ad adesso. Con il passare dei minuti però si ristabiliscono le giuste distanze ed il vantaggio prende forma fino al +29 finale.

Vittoria strappata nei minuti finali sul parquet di Affrico per gli Under 17, che soffrono ma portano via un bel 55-52 corsaro. Il cattivo approccio ha complicato tutta la gara, con i maremmani sotto fino all’ultimo quarto. Basse percentuali al tiro sia dalla lunga distanza che dalla linea del tiro libero. Negli ultimi 5 minuti però i biancorossi hanno finalmente fatto capire perché sono primi imbattuti, tirando fuori grinta e determinazione, utilissime da qui a fine stagione per prendersi le meritate soddisfazioni.

Amaro ko casalingo per 77-75 per gli Under 19 Gold di fronte ad un cinico Prato. Partita intensa e combattuta sin dalle prime battute in cui la fisicità degli ospiti nel primo quarto aveva la meglio sui padroni di casa che riuscivano però a recuperare lo svantaggio iniziale, andando al riposo sotto di quattro punti. Nell’ intervallo coach Ceccarelli cercava di sistemare le cose e con delle ottime rotazioni e una buona difesa si arrivava all’ultimo secondo con Prato avanti di due punti; solamente il ferro preso sul tiro da tre da Zucchini faceva svanire il sorpasso sulla sirena per i biancorossi.

Trasferta impossibile, con soli sette giocatori a referto, per la prima squadra di Promozione, battuta 67-56 dallo Sporken Colle, capolista assoluta del girone. Nonostante la panchina corta la partita scorre sul filo di lana fino a quando i padroni di casa prendono il sopravvento chiudendo con 11 punti di vantaggio e ribaltando il risultato dell’andata che aveva visto i grossetani vincere al Pala Austria.

Ancora una soddisfazione per la società grossetana. Lunedì 14 marzo al palazzetto di San Vincenzo si sono svolti i primi allenamenti utili alla selezione toscana per l’annata 2009 e la Pallacanestro Grosseto era presente con quattro ragazzi della squadra Under 13: Ian Bettinelli, Francesco Caciagli, Edoardo Giannini e Andrea Tasselli, accompagnati dal coach Lorenzo Massai.