Autovelox: tutte le postazioni in Maremma sino al 20 marzo

GROSSETO – I controlli con Autovelox si sono ampliati anche alla Senese nel tratto sino al confine con la provincia di Siena. Ecco il calendario dei servizi previsti nella settimana dal 14 al 20 marzo:

Aurelia extraurbana principale Follonica-Grosseto sud

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO MERCOLEDI’ Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20 VENERDI’ Polizia Municipale Scarlino – Dir. Nord/Sud 09,00 – 12,00 VENERDI’ Polizia Municipale Scarlino – Dir. Nord/Sud 14,30-17,30 DOMENICA Polizia Municipale Follonica – Dir. Nord 09,00 – 19,20

Aurelia extraurbana secondaria: tratto Grosseto sud Chiarone di Capalbio

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 08,00 – 19,00 MARTEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 07,00 – 19,00 MERCOLEDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 07,00 – 19,00 GIOVEDI’ Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 08,00 – 13,00 13,30 – 19,00 VENERDI’ Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud Polizia Municipale Orbetello – Dir. Nord 07,00 – 19,00 08,00 – 19,00 SABATO Polizia Municipale Grosseto – Dir. Sud 07,00 – 19,00 DOMENICA Polizia Provinciale Grosseto – Dir. Nord 08,00 – 13,00

Senese (Grosseto-Petriolo)

GIORNO ENTE OPERANTE ORARIO SERVIZIO LUNEDI’ Polizia Stradale Grosseto – Dir. Sud Polizia Municipale Campagnatico – Dir. Nord 07,00 – 13,00 07,30 – 13,30 GIOVEDI’ Polizia Municipale Campagnatico – Dir. Nord 07,30 – 13,30 SABATO Polizia Stradale Grosseto – Dir. Nord 07,00 – 13,00

La Prefettura ricorda inoltre le sanzioni che vengono comminate a chi incorre nella violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada: superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108.