Sei anni dalla tragedia Erasmus: l’Auser ricorda Elena Maestrini nel Giardino dei Sogni

GAVORRANO - Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario dell’incidente Erasmus in cui perse la vita Elena Maestrini, l’Auser Gavorrano si ritroverà nel "Giardino dei sogni", adiacente alla sede dell'associazione, per commemorare la studentessa di Bagno di Gavorrano a sei anni dalla tragedia.

La cerimonia si terrà domenica, 20 marzo alle ore 16.30, in via Mameli, Bagno di Gavorrano. Saranno presenti anche i genitori di Elena Maestrini, Roberta e Gabriele.

Ascolta "La figlia d'Europa: episodio 3 - Collante" su Spreaker.

«Sono trascorsi sei anni da quel 20 marzo 2016 - scrive l'associazione -, quando sull’autostrada spagnola che collega la Catalogna con la Francia, all’altezza di Tarragona, persero la vita 13 ragazze Erasmus, di cui sette italiane, per lo scontro frontale tra il pullman su cui viaggiavano 57 persone e un’auto in direzione opposta. Tra queste, la nostra cara Elena Maestrini, che stava svolgendo un periodo Erasmus a Barcellona. Per l'affetto e il rispetto che proviamo per Roberta e Gabriele ulteriormente anche come volontari della nostra associazione, per la profonda ferita che la mancanza di Elena ha inferto a tutto il nostro paese e per manifestare la nostra vicinanza a tutti quei genitori che sono intrappolati in questa vicenda giudiziaria non ancora risolta».

Sull'incidente Erasmus IlGiunco.net ha prodotto un podcast a quattro puntate dal titolo "La figlia d'Europa". L'ultimo episodio uscirà il 20 marzo, in occasione dell'anniversario della tragedia. Potete ascoltare il podcast a questo LINK.