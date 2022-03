Olimpic Massa da applausi con veterani e Under, battuta la capolista Spezia

MASSA MARITTIMA – Un’Olimpic decisa, efficace, attenta e senza timori verso la prima in classifica, è quella scesa in capo contro lo Spezia ed uscita vincente 37-31, nel campionato di serie B Toscana-Umbria-Liguria

Mister Martini ha lavorato tutta la settimana sulla fase difensiva ed i risultati si sono presto visti in partita: gli spezzini, nonostante le incursioni dei suoi artiglieri, hanno trovato un muro davanti a loro, complice anche la serata di grazia del portiere massetano Selmani, autore d’interventi esaltanti.

L’attacco non ha certo fatto mancare emozioni, con i costanti Muoio e Gai sempre sotto pressione della difesa avversaria e con il ripresentarsi per Muoio di un problema al ginocchio, rimediato proprio nella gara di andata con lo Spezia, prestazione di sacrificio per entrambi. Ma è dai giovani Under 17 Spadini e Tassoni che sono arrivate le reti della differenza.

Spadini, schierato nel suo ruolo naturale di terzino destro, ha seminato il panico tra i liguri con cambi di direzione acrobatici, mentre Tassoni come pivot è stato un punto di riferimento costante per i suoi compagni e, prese le misure all’altissimo portiere avversario, lo ha infilato numerose volte.

La partita ha conosciuto attimi di estrema ruvidezza, più per frustrazione della squadra ospite, ma gli arbitri Dana e Sclano, hanno condotto bene e con la giusta autorevolezza.

Questi i giocatori dell’Olimpic in campo: Spadini (6), Selmani, Orioli (2), Corsi, Cipriani, Gai (8), Palumbo, Chesi, Tassoni (9), Cuccia, Muoio (10), Bernardini (1), Ovi (1). Allenatore Martini.