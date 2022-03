L’Italia cancella “Balbo” dagli aerei della flotta di Stato. E ora che succederà a Orbetello?

GROSSETO – Il nome “Italo Balbo” non sarà più presente negli arei della flotta di Stato, quelli usati dal presidente del consiglio e dai ministri per i loro voli o per le missioni considerate di pubblica utilità.

La decisione è stata presa dal ministero della Difesa, dopo le polemiche che avevano portato anche ad un’interrogazione parlamentare al Governo da parte del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

La figura di Balbo è stata sempre controversa per il legame con il regime fascista fin dalla Marcia du Roma alla quale partecipò come uno dei quadrumviri. Durante la sua carriera politica f anche nominato ministro dell’Aeronautica da Benito Mussolini.

Il. nome di Balbo su uno degli airbus del 31° stormo aveva spinto Fratoianni a parlare di «vergogna». La decisione di “cancellare” il nome di Balbo da parte della Difesa è stata quindi accolta con favore dal leader di Sinistra Italiana. «Si evita così imbarazzo – ha detto Fratoianni – alle più alte cariche dello Stato e una figuraccia internazionale al nostro Paese. Naturalmente rimane la domanda sul perché e su chi abbia pensato negli uffici delle nostre forze armate una decisione così sciocca”. Con pochi colpi di pannello, dunque, “Italo Balbo” è stato cancellato dalla fiancata dell’aereo. E, per evitare altri possibili nuovi casi, è stato deciso che i velivoli della flotta di Stato torneranno d’ora in poi ad esibire, sulle proprie carlinghe, i soli emblemi della Forza armata di appartenenza, le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento».

Ma come sappiamo il nome di Balbo è al centro da tempo di una polemica anche in terra di Maremma. A Orbetello infatti il consiglio comunale, guidato da una coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco Andrea Casamenti, ha approvato la mozione con la quale di chiede di intitolare il parco dell’idroscalo della cittadina lagunare proprio a Italo Balbo. Sul caso di Orbetello era intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che aveva contestato in modo netto la scelta dell’amministrazione.

L’ultima parola però sull’eventuale intitolazione sarà nelle mani del prefetto di Grosseto che potrebbe “stoppare” l’idea della maggioranza Casamenti e impedire che il parco in futuro porti il nome di Balbo. Certo che il precedente del ministero della Difesa che ha preso una linea piuttosto chiara rappresenta un esempio che non potrà essere ignorato.