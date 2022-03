Le giovanili della pallavolo Grosseto si esaltano, bei successi contro Volley School e Casciavola

GROSSETO – Due vittorie di carattere per le formazioni giovanili della pallavolo Grosseto. Le Under 13 Luca Consani come un rullo compressore si aggiudicano il derby contro le cugine del Grosseto Volley School con un’esaltante vittoria per 3 set a 0. Anche questa volta il sestetto di coach Colella ha messo in campo una prestazione maiuscola fatta non solo di tecnica e tanto cuore ma anche di un bellissimo e speciale affiatamento di gruppo. Con questa vittoria la compagine del presidente Riccardo Tinacci mette una definitiva ipoteca sul primato in classifica del girone.

Le convocate: Clara Balestri, Ginevra Consani, Odessa Di Rienzo, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Giulia Muzzi, Camilla Peri e Chiara Priori.

“Cosa ci fate in questo girone?”. Con questa frase detta da un componente della squadra avversaria si riassume la partita di oggi vinta dall’Under 16 Giorgio Peri Grosseto per 3 set a zero contro la formazione della Pallavolo Casciavola Red. Le grossetane hanno sfoderato una prestazione di altissimo livello conducendo la partita con autorità sin dal primo punto.

“La vittoria del Cecina sul Tomei nel girone finale – ha diramato la società maremmana – lascia ancor più l’amaro in bocca per un ottavo di finale giocato appunto contro il Tomei con l’unico alzatore a disposizione completamente acciaccato. Inoltre lascia interdetti questa formula del torneo che vede le squadre affrontarsi ad eliminazione diretta senza la possibilità almeno di un “ritorno”. Comunque rimane la soddisfazione, parecchio magra, di tutto lo staff nel veder giocare le nostre bimbe un volley di così buonissimo livello. Ora al lavoro perché domenica sarà di scena il derby con le pari età dell’Invicta”.

Le convocate: Sara Allegro, Rachele Balestri, Asia Barbarossa, Lucrezia Bertelli, Matilde Bronchini, Federica Loguercio, Giada Lucchesi, Matilda Marzocchi, Vittoria Paioletti, Lara Pettorali, Federica Sallei e Marica Saviello.