Ecco “Brooklyn”, il nuovo singolo di Francis Jupiter: «Una dedica a tutti i giovani sognatori»

GROSSETO – Il cantautore grossetano Francis Petrini, in arte Francis Jupiter, torna in scena con un nuovo singolo dal titolo “Brooklyn”.

“Brooklyn è un brano scritto di getto che racconta la mia esperienza di quando, a 18 anni, decisi di partire all’avventura da solo verso New York, dove ho vissuto per diversi mesi lavorando prima come intervistatore porta a porta per la campagna elettorale di Barack Obama e a seguito come cameriere per vari eventi privati”, racconta Francis Petrini.

“Camminando ore e ore per le strade di Brooklyn, dove vivevo, ho imparato tantissimo su chi fossi e cosa volessi nella vita – prosegue – e non è un caso che, una volta tornato, dopo poco è iniziata la mia carriera da musicista che mi ha portato a vivere negli ultimi sei anni a Londra”.

“Brooklyn è una canzone che descrive la voglia di riuscire a realizzare i propri sogni attraverso gli occhi di un 18enne da solo dalla parte opposta del mondo e il non volersi arrendere nonostante le varie difficoltà che si possono presentare – dice il cantautore -. Una dedica a tutti quei giovani sognatori che magari non hanno ancora trovato lo stimolo giusto per buttarsi all’avventura, dimenticando che è proprio dal seguire l’istinto che può accadere di tutto”.

Il videoclip di “Brooklyn” è stato girato per le strade di Grosseto in tre notti da suo fratello, Matteo Petrini, ex attore (Questo mondo è per te) e video maker di molteplici videoclip musicali. La produzione è stata fatta in collaborazione con Alessandro Benedettelli presso il SideBstudio di Grosseto.

Per ascoltare “Brooklyn” su Spotify: https://open.spotify.com/album/4CzylQfMMyPtV9IMmMP73N?si=VdKjsDyGQHSCtgzK8g6uMQ