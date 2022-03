Blue Factor da applausi in serie B e con gli Under 19: sconfitti Viareggio e Forte dei Marmi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con la serie A2 ferma per il turno di riposo, in pista la serie B vittoriosa in trasferta al pala Barsacchi per 8-3 contro il Cgc Viareggio. L’Under 19 ha battuto 7-2 il Forte dei Marmi, mentre l’Under 17 è stata sconfitta al Casa Mora, sempre dal Forte dei Marmi per 6-3. Nulla da fare per l’Under 15: il Sarzana passa al Casa Mora 18-3.

Serie A2

I risultati della 15a giornata: Gamma Innovation Sarzana-Indeco Afp Giovinazzo 7-3 giocata il 20/2, Rotellistica Camaiore-Prato Startit 5-2, Sgs Forte dei Marmi-Alice Grosseto 7-3, Cgc Viareggio-Decom Roller Matera il 26/3. Riposa Blue Factor Castiglione.

La classifica serie A2 girone B: Castiglione (12­­) 31, Sarzana (14) 29, Forte dei Marmi (13) 25, R.Matera (13) 20, Cgc Viareggio (12) 19, Afp Giovinazzo (13) 18, Rotellistica Camaiore (13) 16, Alice Grosseto (14) 5, Prato (14) 4.

Marcatori: Joaquin Vargas (R.Matera) 36, Federico Buralli (Castiglione) 33, Ernest Cinquini (Sarzana) 23, Matteo Pistelli (Sarzana) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 20.

Serie B CGC VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-8

CGC VIAREGGIO: Gabriele Spinetti; Davide Palla, Mirko Sesti, Matteo Pampaloni, Leonardo La Peta, Gabriele Federigi, Michael Barsotti. All. Oscar Josè Vianna.

BLUE FACTOR: Alessandro Grossi; Filippo Montauti, Tobia Tognarini, Mattia Maldini, Samuel Cardi, Lorenzo Della Giovampaola, Emanuele Perfetti, Simone Pomella, Diego Guarguaglini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Luca Lossi di Viareggio.

RETI: pt (1-3) 14’53 Guarguaglini (C), 17’26 Palla (V), 23’18 Guarguaglini (C), 23’57 Cardi (C); st 10’03 Perfetti (C), 12’22 Federigi (V), 15’21 Maldini (C), 19’04 Tognarini (C), 19’46 Maldini (C), 23’54 Pampaloni (V), 24’57 Pomella (C).

I risultati della 9a giornata: Pumas Viareggio-Spv Viareggio rinviata, Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8, Rotellistica Camaiore-Rizzo Costruzioni Prato 5-3, Follonica-Orlando Focacceria Forte dei Marmi rinviata.

La classifica girone E: Forte dei Marmi (8) 17, Follonica (6) 16, Blue Factor Castiglione (8) 13 e Pumas Viareggio (8) 13, Rotellistica Camaiore (8) 12,

Prato (8) 10, Spv Viareggio (7) 6, Cgc Viareggio (9) 0.

Under 19 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-MT FORTE DEI MARMI 7-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Grossi; Lorenzo Della Giovampaola, Samuel Cardi, Tobia Tognarini, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

MT FORTE DEI MARMI: Giovanni Taiti, Gustavo Giorgi; Mattia Dal Porto, Jacopo Nieri Bresciani, Diego Chereches, Mattia Bicicchi, Percarlo Cacciaguerra, Tommaso Giovannelli, Alessio Ambrosio. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (2-1) 5’43 Guarguaglini (C), 16’14 Chereches (FM), 24’23 Perfetti (C); st 2’19 Cardi (C), 4’28 Giovannelli (FM), 7’37 Montauti (C), 10’48 e 17’10 Guarguaglini (C), 21’36 Montauti (C).

Recupero della 2a giornata Blue Factor Castiglione-Mt Forte dei Marmi 7-2 dell’11/3. Le gare della 6a giornata del 18/3: Mt Forte dei Marmi-Cp Grosseto, Gamma Innovation Sarzana B-Spv Viareggio, Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana A.

La classifica: Sarzana A (4) e Castiglione (5) 12, Forte dei Marmi (3) 6, Cp Grosseto (4) e Spv Viareggio (4) 1, Sarzana B (2) 0.

Under 17 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-MT FORTE DEI MARMI 3-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Luca Peruzzi Squarcia, Alessandro Grossi; Simone Pomella, Samuel Cardi, Giulio Donnini, Filippo Bigliazzi, Federico Valenti, Tobia Tognarini, Marco Raspanti. All. Luigi Brunelli.

MT FORTE DEI MARMI: Gustavo Giorgi, giulio Bacci; Brando Del Medico, Jacopo Nieri Bresciani, Fabio Lossi, Federico Giorgi, Piercarlo Cacciaguerra, Leonardo Xhepa, Alessio Ambrosio. All. Lorenzo Giovannetti.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-) 13’59 Pomella (C), 18’22 Nieri Bresciani (FM), 20’21 Lossi (FM); 8’55 Del Medico (FM); st 9’47 Giorgi (FM), 10’52 Ambrosio (FM), 12’29 Cardi (C), 21’46 Valenti (C), 24’07 Xhepa (FM).

Le gare da recuperare. 10a giornata Spv Viareggio-Gamma Innovation Sarzana il 16/3; 11a giornata Mt Forte dei Marmi-Gamma Innovation Sarzana da decidere la data; I risultati della 12a giornata: Blue Factor Castiglione-Mt Forte dei Marmi 3-6 dell’11/3; 13a giornata Gamma Innovation Sarzana-Blue Factor Castiglione il 14/3, 14a giornata Follonica A-Gamma Innovation Sarzana da decidere la data.

La classifica zona 4: Follonica B (12) 33, Follonica A (11) 28, Pumas Viareggio (12) 25, Forte dei Marmi (11) 9, Sarzana (8) 7, e Spv Viareggio (11) 6, Castiglione 4 (11).

Under 15 BLUE FACTOR CASTIGLIONE-GAMMA INNOVATION SARZANA 3-18

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Michael Ren, Elia Berni, Riccardo Palushi, Giulio Donnini, Riccardo Mugnai. All. Marco Mantovani.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Edoardo Stefanucci, Cristian Grossi; Gregorio Tonelli, Manuel Paolinelli, Carlo Vanello, Matteo Remedi, Giampiero Andreani, Elia Cardella. All. Fabrizio Bassani.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-7) 2’32 e 3’16 Cardella (S), 3’42 Vanello (S), 4’26 Cardella (S), 6’27 Andreani (S), 9’48 Donnini (C), 11’43 Remedi (S), 17’06 Vanello (S); st 1’56 Andreani (S), 3’04 e 3’39 Cardella (S), 5’42 Tonelli (S) 6’07 rig. Ren (C), 6’56 Cardella (S), 11’14 Mugnai (C), 13’11 e 14’05 Vanello (S), 14’20 Paolinelli (S), 15’55 Andreani (S), 18’54 e 19’24 Cardella (S) .

Le gare da recuperare. 9a giornata Spv Viareggio A-Follonica 2-0 e Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana 3-18 il 12/3; 12a giornata Spv Viareggio A-Cgc Viareggio 4-3 il 10/3; 13a giornata Spv Viareggio B-Cgc Viareggio il 15/3.

La classifica zona 4: Forte dei Marmi (14) 42, Spv Viareggio A (14) 36, Follonica (14) 28, Sarzana (14) 23, Cgc Viareggio (13) 13, Spv Viareggio B (13) 12, Castiglione (14) 9, Cp Grosseto (ritirato e tutte sconfitte a tavolino per 10-0).

Under 11

Le gare da recuperare. 8a giornata Forte Versilia Roller-Blue Factor Castiglione il 19/3; 9a giornata Picchianti Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore da decidere la data, Gamma Innovation Sarzana-Tipografia Senesi Prato il 13/3, Blue Factor Castiglione-Follonica il 16/3; 10a giornata Rotellistica Camaiore-Gamma Innovation Sarzana il 21/3, Follonica-Tipografia Senesi Prato il 26/3; 11a giornata Cgc Viareggio-Follonica il 13/3; da giocare la 13a e 14a.

La classifica zona 4: Follonica (9) e Castiglione (10) 27, Grosseto (11) 21,

Sarzana (10) 18, Forte Versilia Roller (11) e Rotellistica Camaiore (10) 12, Cgc Viareggio (11) 6, Tipografia Senesi Prato (10) 0.