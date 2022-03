Volano in Coppa Italia le atlete dell’Aereal & Dance Academy: pioggia di ori e argenti

FOLLONICA – Incetta di primi posti e non solo per l’Aereal & Dance Academy Studio di Follonica alla quarta edizione della Coppa Italia Opes di danza aerea, cerchio, tessuto e pole dance. La società diretta da Meristella Asile e Naomi Ducci si è distinta all’evento Coni svoltosi a Pian del Mugnone, vicino Firenze. Due primi posti per Desiree Kapxhiu nella categoria 11/15 anni pole dance e nel cerchio aereo. Prima anche Margherita Cagneschi nella categoria over C, cerchio aereo, come Morena Genignani nella 6/9 cerchio aereo e Marissa Petri nella 11/15 anni B.

Senza rivali anche Zelda Franchi nella 6/9 anni pole dance, Lara Fontani nel cerchio aereo over 40 A e Cassandra Cocchetti nel cerchio aereo over 21 A e, a seguire, nella pole dance over 16. Secondi posti da applausi per Laura Esperto nella pole dance Under 15 B e per Giulia Bagnoli nel cerchio aereo Under 11 B.