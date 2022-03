FOLLONICA – La città del Golfo e il suo carnevale: un legame mai dimenticato che dopo lo stop della pandemia inizia a rinforzarsi in questo strano 2022.

Così con un’inedita sfilata il Carnevale di Follonica torna protagonista tra le vie del centro con colori, maschere e qualche momento di spensieratezza.

E l’amore per questa tradizione si è fatto sentire perché oggi in tanti hanno affollato Follonica. Da segnalare soltanto l’assenza del rione 167 ovest che ha partecipato all’iniziativa organizzata per oggi.

A raccontarci questa bella giornata le foto di Giorgio Paggetti.