Pro Livorno strapazzato, poker casalingo del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Poker casalingo del Follonica Gavorrano a spese della Pro Livorno Sorgenti, in un match gestito dall’inizio alla fine. Primo tiro verso la porta di Grifoni al quarto d’ora, su assist di Tiganj , ma di poco alto. Occasione per Sylla, servito a centro area da Fremura, ma il portiere ospite lo contrasta e blocca l’iniziativa.

Alla mezz’ora impegnato anche Ombra su tiro da posizione defilata di Giacomo Rossi.

Sopra la traversa il tentativo di Tiganj da fuori, mentre quello di Canessa viene disinnescato da Ombra.

Al 39′ vantaggio del Follonica Gavorrano: bella azione personale di Sylla che salta tutta la difesa, entra in area e deposita la palla in rete all’angolino alla sinistra del portiere.

I maremmani ripartono nella ripresa con la stessa aggressività, colpendo un palo con Mugelli, dopo una respinta sul tiro di Sylla. Cross di Grifoni per Sylla al 6′, spedito alto dall’interno dell’area piccola. Stessa sorte per il tentativo di Lo Sicco al 20′. Tre minuti dopo, rigore per fallo subito da Liurni: dal dischetto Lo Sicco non sbaglia e segna il gol del 2-0. Gran tiro da fuori di Grifoni che impegna il portiere ospite in tuffo.

Al 32′ gol da fuori di Liurni, che conquista palla e calcia di prepotenza per il 3-0 La Pro Livorno si fa. rivedere con Giacomo Rossi ma il suo piattone termina alto. Nel finale i minerari dilagano con Arduini, che deposita in rete da centro area dopo una bella azione di Sylla. Ultima chance per Del Rosso che allo scadere, deviata in angolo.

Domenica prossima la formazione di Bonura sarà di nuovo in campo alle 14,30 per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Serie D contro l’Athletic Carpi.

FOLLOINCA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Dierna, Grifoni, Tiganj (21′ st Fontana), Mugelli (21′ st Liurni), Iacullo (16′ st Arduini), Sylla, Fremura, Berardi (35′ st Del Rosso), Lo Sicco (30′ st Origlio). A disposizione: Vivoli, Barlettani, Ampollini. All. Bonura.

PRO LIVORNO: Blundo, Cavalli (39′ st Falleni), Samba, Filippi (7′ st Guglielmi), Saemmo (24′ st Baracchini), Bachini, Tartaglione (24′ st Stringara A.), Costanzo, Canessa, Camarlinghi, Rossi G. A disposizione: Rossi F., Turini, Pasquini, Bertini, Casalini. All. Stringara P.

ARBITRO: Vingo di Pisa; assistenti Lo Calio di Seregno e Farina di Brescia.

RETI: 39′ Sylla, 68′ (rig.) Lo Sicco, 32′ st Liurni, 42′ st Arduini.

NOTE: ammoniti Lo Sicco, Canessa, Iacullo, Fremura; recuperi 0+3.