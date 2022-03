Prima Divisione, Gea più forte delle assenze contro la seconda Vico Pisano

GROSSETO – La squadra della Gea Grosseto di Prima divisione sabato sera è stata più forte delle assenze: ha espugnato il campo del Vico Pisano secondo in classifica (57-64), al termine di quaranta minuti intensi e divertenti, con appena sette atleti a referto. I ragazzi di Andrea Ciolfi, che ha preso il posto dell’indisponibile Marco Santolamazza, hanno messo la testa avanti dal primo periodo, con 5 lunghezze di vantaggio. I pisani hanno recuperato qualcosina nel secondo e nel terzo periodo, arrivando all’ultimo quarto con un solo punto di ritardo. La Gea ha messo in campo tutte le forze rimanenti ed è riuscita a chiudere con sette punti. Top scorer Mattia Contri con 25 punti, con una tripla. In doppia cifra anche Scurti e Burzi.

La decima vittoria su undici partite consente ai grossetani di approdare alla seconda fase con il primo posto in classifica. Prima di disputare i playoff promozione, però, la Gea dovrà disputare il recupero con San Vincenzo venerdì prossimo alle 21,15 al Palasport di via Austria.

Nella fase finale, che si svolgerà dal 3 aprile al 15 maggio, i ragazzi di Santomalazza e Ciolfi si confronteranno con la seconda del girone B (Cefa Castelnuovo Garfagnana o Massa e Cozzile), la terza del gruppo C (Scuola Basket Prato, Fidelis Prato o Endas Pistoia) e la quarta del girone D (Scandicci Basket o Lions Montemurlo).

Prima divisione, Vico Pisano-Gea Basketball Grosseto 57-64

VICO PISANO: Bandellini, Chetoni 9, Colombaioni, Del Corso 8, Baronti 16, Puccioni 2, Casalini 2, Melai, Mazzanti 6, Gasparotti 10, Mancini, Deri 4. All. Della Longa.

GEA GROSSETO: Bassi 2, Malfanti 6, Contri 25, Scurti 15, Di Nisio, Burzi 12, Baccheschi 4. All. Andrea Ciolfi.

ARBITRO: Carlo Contu di Pisa.

PARZIALI 14-19, 28-32, 45-46.