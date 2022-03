Pontedera di misura, superati fuori casa gli Under del Grosseto

ROSELLE – Quinta di ritorno amara per gli Under 15 e 17 del Grosseto, battuti fuori casa dai coetanei del Città di Pontedera. Per entrambe le categorie il finale è di 2-1 per i locali, in svantaggio nei primissimi minuti di gioco per poi ribaltare la situazione. Per il team di mister Shaba è Ibraimi a rompere gli equilibri, mentre per il gruppo di Stefani il temporaneo 0-1 porta la firma di Tenci.

Under 15: Città di Pontedera-Us Grosseto 2-1

CITTA’ DI PONTEDERA: Matteucci, Rus (7’ st Arcidiacono), Iacopini, Innocenti (7’ st Arioni), Benucci, Damiani, Mazzi, Puccioni (27’ st Cappelli), Piccirilli, Grossi, Rafanelli. A disposizione: Bolletta, Calamai, Angelotti, Greco, Hoti, Lupi. All. Testi.

GROSSETO: Balassone, Zauli (17’ st Tarlev), Baldanzi, Cantalino, Magnani, Attilio (21’ st Galli), Abagnale, Ibraimi (1’ st Turbanti), Plutnik (21’ st Corti), Cozzolino, Colledan. A disposizione: Bindi, Canu. All. Shaba.

ARBITRO: Varnagallo di Pontedera; assistenti Di Galante e Girolami di Pontedera.

RETI: 2’ Ibraimi, 4’ (rig.) Grossi, 16’ st (rig.) Piccirilli.

Under 17: Città di Pontedera-Us Grosseto 2-1

CITTA’ DI PONTEDERA: Cavallini, Batoni, Tosi, Cantini, Mencarelli, Barbafieri, Accordino, Conticelli, Vettori, Campitiello, Di Giuseppe. A disposizione: Strambi, Canu, Becucci, Castiglioni, Cremonini. All. Caponi.

GROSSETO: Nadalin (Cavaglioni), Fralassi (Fommei), Paccagnini (Passalacqua), Gamberi, Carlucci, Tavarnesi, Affabile, D’Ovidio, Veglianti (Presicci), Tenci (Generali), Conti (Pimpinelli). All. Stefani.

ARBITRO: Donati di Pontedera; assistenti Angelelli e Paja di Pontedera.

RETI: 2’ Tenci, 11’ Di Giuseppe, 25’ Campitiello.